La playa de Brasil más cercana a Argentina que sorprende por sus aguas verde esmeralda

Entre diciembre y marzo se da el mayor movimiento turístico en Torres, favorecido por un clima estable, jornadas luminosas y noches templadas. En esos meses, la temperatura del agua se asemeja a la de las playas argentinas, aunque el paisaje conserva un aire más tropical. Quienes viajan desde Posadas en auto deben cruzar la frontera y tomar la BR-392 hacia Porto Alegre, para luego seguir por las rutas 290 y 101 rumbo al norte hasta ingresar a la ciudad.