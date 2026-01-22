La playa de Brasil más cercana a Argentina que sorprende por sus aguas verde esmeralda
A pocos kilómetros de la frontera con Argentina, una playa de Brasil se destaca por sus aguas verde esmeralda, arena clara y fácil acceso, y se consolida como uno de los destinos más elegidos para disfrutar del verano.
Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos del verano, especialmente para quienes buscan playas paradisíacas sin alejarse demasiado de Argentina. Entre las opciones más cercanas, hay una en particular que llama la atención por el color intenso de sus aguas verde esmeralda y su entorno natural, ideal tanto para escapadas cortas como para vacaciones más largas.
Con arena clara, mar calmo y paisajes que invitan al descanso, esta playa se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por turistas argentinos. Su ubicación estratégica, sumada a la belleza del lugar y a la variedad de servicios, la transforma en una opción perfecta para quienes quieren disfrutar del verano brasileño sin recorrer grandes distancias.
La playa de Brasil más cerca de Argentina: tiene aguas verde esmeralda y arena blanca
Ubicada en el extremo sur de Brasil y bañada por el Atlántico, Torres se presenta como una opción accesible para quienes viajan desde el Litoral argentino. Desde Posadas, el recorrido es de unos 800 kilómetros: una distancia suficiente para cambiar de paisaje sin que el trayecto resulte agotador.
Al llegar, el escenario se diferencia del resto de las playas del país. La costa recortada, los morros de piedra y su identidad de pueblo marítimo le imprimen un ritmo propio, incluso en plena temporada alta. Las formaciones rocosas elevadas, poco frecuentes en el litoral brasileño, definen su nombre y su personalidad.
El clima es más calmo que en otros destinos populares: familias que se instalan sin apuro, paseos al atardecer y un mar generalmente más fresco. En los días más calurosos, la actividad se intensifica con bicicletas, heladerías abiertas hasta la noche y turistas que llegan desde Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Playas de Torres: cuáles son y qué ofrece cada una en este destino del sur de Brasil
En Torres, la variedad de playas acompaña distintos planes y estados de ánimo. Praia Grande es la más concurrida: se extiende a lo largo de casi tres kilómetros y ofrece sectores tanto para nadar como para aprovechar las olas. A pocos metros, Praia dos Molhes se destaca por la presencia de surfistas y amantes de los deportes náuticos.
Prainha, en pleno centro y de fácil acceso, suele ser elegida por familias que priorizan comodidad. Para quienes buscan un entorno más intenso, Praia da Cal ofrece oleaje fuerte y postales que apuntan al Morro do Farol. Guarita, dentro de un parque estadual, suma arenas claras y acantilados que dominan las imágenes del lugar. Más extensa, Itapeva propone largas caminatas entre médanos y el aire constante del mar.
Cuándo viajar a Torres y cómo llegar desde Posadas: el destino brasileño que gana adeptos
Entre diciembre y marzo se da el mayor movimiento turístico en Torres, favorecido por un clima estable, jornadas luminosas y noches templadas. En esos meses, la temperatura del agua se asemeja a la de las playas argentinas, aunque el paisaje conserva un aire más tropical. Quienes viajan desde Posadas en auto deben cruzar la frontera y tomar la BR-392 hacia Porto Alegre, para luego seguir por las rutas 290 y 101 rumbo al norte hasta ingresar a la ciudad.
Más allá de sus playas, Torres seduce por su gastronomía: pescados recién salidos del mar, platos típicos como la moqueca y bebidas clásicas como la caipirinha forman parte del recorrido. Naturaleza, sabores y calma se combinan y explican por qué, verano tras verano, cada vez más argentinos eligen este punto del sur de Brasil, atraídos por una propuesta simple y constante: mar, aire libre y un ritmo de descanso sin apuros.