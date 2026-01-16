Quién es Priscila Beatrice, la modelo brasilera a la que confunden con Rihanna

¿Priscila Beatrice o Rihanna?

El Mundial de Qatar fue ya hace más de tres años y, desde entonces, sale siempre a la luz un video de Rihanna en un partido de fútbol. “No es ella, es Priscila Beatrice, una modelo brasileña”, dicen los comentarios. Pero resulta que el video sí es de unas capturas de la intérprete de “Work”. Se trata de una grabación en la que se ve a una mujer en las tribunas de una cancha, con una remera blanca y negra con cuello en V.