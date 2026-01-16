Quién es Priscila Beatrice, la modelo brasilera a la que confunden con Rihanna

Siempre reaparece en las redes sociales. Desde hace algunos años el fenómeno empezó a viralizarse. Es que en Brasil hay una mujer que tiene un extraordinario parecido a la cantante Rihanna. Su nombre es Priscila Beatrice, es modelo, y en reiteradas oportunidades se convirtió en tendencia en las redes o se viralizó porque los seguidores de la cantante estadounidense la confundieron.
En estos días, Priscila Beatrice volvió a ser tema de discusión. O, más que ella, su semejanza con Rihanna. Sin embargo, el parecido es tal, que empezó a circular un video de la verdadera cantante sobre el que la mayoría de las personas pensaron que era Priscila Beatrice.
¿Priscila Beatrice o Rihanna?
El Mundial de Qatar fue ya hace más de tres años y, desde entonces, sale siempre a la luz un video de Rihanna en un partido de fútbol. “No es ella, es Priscila Beatrice, una modelo brasileña”, dicen los comentarios. Pero resulta que el video sí es de unas capturas de la intérprete de “Work”. Se trata de una grabación en la que se ve a una mujer en las tribunas de una cancha, con una remera blanca y negra con cuello en V.
Aunque el parecido es sorprendente, no lo es tanto como para pensar a simple vista que se trata de la misma persona. De hecho, Priscila juega con el maquillaje que usa. Su rostro limpio guarda cierta semejanza con la artista internacional, pero no tanto como cuando se maquilla, remarcando sus facciones y utilizando las mismas sombras, labiales y delineados que usaría Rihanna.
Quién es Priscila Beatrice, la modelo a la que confunden con Rihanna
Priscila Beatrice es modelo, se define como una imitadora de Rihanna y además es actriz. Tiene una empresa de cosméticos de belleza centrada principalmente en el cuidado de la piel. Según ella misma informa en su perfil de Instagram, es madre de tres hijos, una de ellas recientemente graduada, y embajadora para la red Unicef, por lo tanto, promotora de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En sus redes sociales tiene más de siete millones de seguidores: superó el 1.6 millón en Instagram –@priscila.beatrice– y los 5.8 en TikTok –@priscila.beatriceoficial–. En esta última plataforma sus videos con menos reproducciones rondan las 80.000 visualizaciones y algunos superan el millón. En la mayoría de ellos promueve contenido de belleza, muestra sus maquillajes paso a paso y, sin dudas, los que mayor repercusión tienen, son en los que se prepara para parecerse aún más a Rihanna.