Solo 20 minutos: la rutina definitiva para quemar grasa y ganar fuerza en casa

Este entrenamiento destaca por su versatilidad, ya que puede realizarse en el hogar o en espacios reducidos utilizando únicamente un par de mancuernas.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La actividad física constituye un pilar esencial para una vida saludable, complementando el descanso reparador y una nutrición equilibrada. No obstante, las agendas ajustadas suelen dificultar la constancia en el ejercicio. Como respuesta a este reto, surge una rutina de solo 20 minutos diseñada para quemar grasa y fortalecer la musculatura sin necesidad de asistir a un gimnasio.

Este entrenamiento destaca por su versatilidad, ya que puede realizarse en el hogar o en espacios reducidos utilizando únicamente un par de mancuernas. Al ejecutar los movimientos con la técnica correcta y mantener una frecuencia de dos a tres sesiones semanales, es posible obtener resultados visibles en un periodo corto.

Cómo es la rutina de 20 minutos para quemar grasa y ganar fuerza

La dinámica es sencilla: en 20 minutos se pueden activar grandes grupos musculares, mejorar la resistencia y favorecer la pérdida de grasa. El entrenamiento se basa en solo cuatro ejercicios, que deben ejecutarse a máxima intensidad hasta que no se puedan repetir con buena técnica. En ese momento, se pasa al siguiente movimiento, y así sucesivamente, hasta reiniciar el circuito o completar el tiempo total.

1. Peso muerto: con una mancuerna en cada mano, pararse con las piernas separadas al ancho de los hombros. Inclinarse hacia adelante con la espalda recta y llevar la cadera hacia atrás, de forma que las mancuernas bajen hacia el piso, siempre pegadas al cuerpo. Luego, volver a la posición inicial lentamente.

2. Zancada hacia atrás: desde la posición de pie, llevar la pierna derecha hacia atrás y descender el tronco hasta que ambas piernas queden flexionadas en 90 grados, con la rodilla trasera casi tocando el suelo. Regresar a la posición inicial y repetir el movimiento con la pierna izquierda.

3. Dominadas deslizantes: acostarse boca abajo sobre una toalla, con las rodillas dobladas y los pies cruzados en el aire. Apoyar las palmas en el suelo por delante de la cabeza y arrastrar el cuerpo hacia adelante haciendo fuerza con los brazos, hasta que la cabeza supere la línea de las manos. Luego, empujar para volver al punto de partida y repetir.

4. Press banca con mancuerna: en casa, se puede realizar acostándose en un banco o sobre dos sillas, asegurando que los pies queden bien apoyados en el suelo. Tomar las mancuernas con las palmas hacia el frente y los codos formando un ángulo de 45 grados respecto del cuerpo. Bajar las mancuernas hasta la altura del pecho, empujar hacia arriba hasta estirar los brazos y repetir.

