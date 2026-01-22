Solo 20 minutos: la rutina definitiva para quemar grasa y ganar fuerza en casa

3. Dominadas deslizantes: acostarse boca abajo sobre una toalla, con las rodillas dobladas y los pies cruzados en el aire. Apoyar las palmas en el suelo por delante de la cabeza y arrastrar el cuerpo hacia adelante haciendo fuerza con los brazos, hasta que la cabeza supere la línea de las manos. Luego, empujar para volver al punto de partida y repetir.