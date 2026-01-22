Secciones
Qué se sabe de “Zambrano”, el spin off de “El encargado” protagonizado por el “Puma” Goity

El actor reveló los primeros detalles de la serie centrada en su personaje, Matías Zambrano.

El protagonismo del Puma Goity generó gran expectativa por la serie Zambrano. El protagonismo del Puma Goity generó gran expectativa por la serie Zambrano. Foto: Disney+
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Gabriel “Puma” Goity es uno de los actores favoritos de la comedia argentina. Por eso llegó tan bien la noticia cuando, en noviembre del año pasado, se anunció uno de sus próximos proyectos. En medio de la ola por la popularidad que ganó “El encargado”, el actor contó algunos detalles del spin-off de la saga.

Los números de audiencia que cosechó “El encargado” en su primera temporada dejaron con ganas de más, no solo a los espectadores, sino también a los productores y al elenco. Con un cast estelarizado por Guillermo Francella, como protagonista, y Goity, como su enemigo, la serie tenía casi asegurada una parte del éxito y así se previó desde un principio en la elección del reparto.

Qué se sabe de “Zambrano”, el spin-off de “El encargado”

Lo que no se había anticipado era que la serie de Star+ (ahora Disney+) tendría el suficiente éxito como para renovar tres temporadas más y anunciar una quinta parte de la historia. Pero esta última llegaría bajo un nuevo título y con el foco corrido de personaje. “Zambrano” se anunció como spin-off de la serie y tendrá como protagonista al abogado Matías Zambrano, que dará nombre a la producción.

A mediados de noviembre del año pasado, Goity estuvo en una entrevista para “Núcleo”, uno de los programas de Circular Info. El anuncio llegó por parte de su conductora, quien contó haber recibido la noticia de primera fuente. Algunas semanas antes, Mariano Cohn y Gastón Duprat fueron los primeros en revelar su próximo proyecto. Para uno de los eventos del ecosistema “Homo Argentum”, otra de las brillantes actuaciones de Francella, los propios directores (los mismos que para “El encargado”) confirmaron el spin-off.

Goity contó además parte del cronograma que tenían previsto. “Me encantaría contarte más, ya que esté la serie ‘Zambrano’ me parece alucinante”, dijo. Los seguidores de la historia del portero del edificio porteño están expectantes ante la posibilidad de ver nuevo material. Pero faltan meses de espera todavía para ver la historia paralela del abogado.

Lo que se sabía era que las grabaciones empezarían en paralelo al estreno de la cuarta temporada de “El encargado”. En principio, estaba previsto que saliera a mediados de marzo, pero finalmente terminó disponiéndose otra fecha y la nueva temporada estará disponible el 19 de julio en Disney+. Las grabaciones, en consecuencia, quedan en una incógnita para el público en general.

