Premios Oscar 2026: ¿cuándo será la ceremonia y dónde verla?

La cuenta regresiva ya empezó y Hollywood vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Los Premios Oscar 2026, la ceremonia más esperada del cine mundial, se preparan para una nueva edición cargada de expectativa, grandes producciones y posibles sorpresas que ya generan debate entre críticos y fanáticos.
Luego de que este jueves se conociera la lista de nominados a los Oscar en cada categoría ,una pregunta se impone entre el público: cuándo será la gala y por dónde se podrá seguir en vivo. La fecha, el horario y las opciones para no perderse ni un minuto del evento clave de la temporada ya están definidos y prometen una noche que dará que hablar.
Cuándo es la ceremonia de los Premios Oscar 2026
La 98° edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo de 2026. El encuentro tendrá lugar en su sede permanente de Hollywood, es decir el Dolby Theatre. Esta fecha representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine. La transmisión en vivo queda bajo la responsabilidad de la cadena ABC a partir de las 19:00 (ET).
El comediante Conan O’Brien estará a cargo de la conducción de la ceremonia por segundo año consecutivo. El anuncio de los nominados fueeste jueves 22 de enero de 2026. El público siguió la presentación en directo por streaming mediante las redes sociales de la institución.
Premios Oscar 2026: las películas favoritas que podrían romper récords de nominaciones
Las películas "Pecadores" y "Una batalla tras otra" se perfilan como las grandes favoritas de cara a la ceremonia del 15 de marzo. Según los especialistas, ambas producciones de Warner Bros podrían obtener una docena o más de nominaciones en las categorías más importantes.
Incluso, existe la posibilidad de que igualen el récord histórico de 14 menciones, una marca alcanzada únicamente por La malvada, "Titanic" y "La La Land". El estudio que respalda estos títulos atraviesa además un momento particular, marcado por ofertas de compra de compañías como Netflix, luego de un año destacado por apostar a historias originales alejadas del formato de secuelas.
En el caso de "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson, la película se impuso en buena parte de los premios previos de la temporada. Esto posicionó a Leonardo DiCaprio para obtener una nueva nominación a mejor actor, tras haber ganado previamente el Oscar por "El renacido".
Por su parte, "Pecadores" sobresale por su ambientación en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930, donde se mezclan el blues y los vampiros bajo la dirección de Ryan Coogler. En esta historia de época, Michael B. Jordan también es candidato a la estatuilla por su papel protagónico.