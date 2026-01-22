Oscar 2026: todas las nominadas al gran premio de la Academia de Hollywood

La temporada de premios en Hollywood entra en su tramo decisivo con la inminente llegada de los Premios Oscar, el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica, cuyo recorrido comenzó este jueves 22 de enero con el anuncio de las nominaciones finales. Se trata de una instancia clave que marca el pulso de la recta final hacia la gala.
Los encargados de informar los ternados a las 23 categorías de este año fueron los actores estadounidenses Danielle Brooks ("Orange is the new black", "Peacemaker", "El color púrpura") y Lewis Pullman ("Top gun: maverick", "Thunderbolts"). En Argentina, todas las miradas estaban puestas en saber si "Belén", la película dirigida por Dolores Fonzi, lograba un lugar entre las nominadas. Finalmente, el film quedó fuera de la categoría Mejor Película Extranjera.
Oscar 2026: todas las nominadas al premio de la Academia de Hollywood
Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Mejor director
Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Joachim Treier, por Sentimental Value
Ryan Coogler, por Sinners
Mejor actriz de reparto
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Amy Madigan, por La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, por Sinners
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
Elle Fanning, por Sentimental Value
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgård por Sentimental Value
Jacob Elordi por Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
Sean Penn por Una batalla tras otra
Mejor film internacional
The Secret Agent
Fue solo un accidente
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Mejores efectos de maquillaje
Frankenstein
The Smashing Machine
Sinners
Kokuho
The Ugly Stepsister
Mejor guion original
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
Blue Moon
Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
Hamnet
Una batalla tras otra
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein
Mejor Casting
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor película animada
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Zootopia 2
Little Amélie or the Character of Rain
Mejor sonido
F1
Frankenstein
Sinners
Sirat
Una batalla tras otra
Mejor cinematografía
Frankenstein
Marty Supreme
Sinners
Train Dreams
Una batalla tras otra
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor actor
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Michael B. Jordan, por Sinners
Wagner Moura, por The Secret Agent
Ethan Hawke, por Blue Moon
Mejor actriz
Jessie Buckley, por Hamnet
Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Mejor banda de sonido
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor corto de ficción
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Two People Exchanging Saliva
Mejor corto animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor documental
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor canción original
“Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick
“Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike
“I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
“Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren
“Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner
Mejor edición
F1
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sentimental Value
Sinners
Mejores efectos especiales
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: Rebirth
The Lost Bus
Sinners