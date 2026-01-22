Secciones
El pozo de Números de Oro alcanza los $9.000.000 y sigue creciend
La expectativa no se detiene entre los tucumanos que cada semana prueban suerte con Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado llegó a $9.000.000, una cifra que podría duplicarse hasta los $18.000.000 si el cartón ganador lleva el sello “Usuario Tarjeta Sol”.

Cada viernes, junto al diario, los lectores reciben una nueva tarjeta para participar. Con el paso del tiempo, esta propuesta se convirtió en un ritual familiar que reúne ilusión, diversión y la esperanza de llevarse un gran premio.

Los titulares de Tarjeta Sol cuentan con una ventaja exclusiva: además de participar con las tarjetas tradicionales, pueden retirar las tarjetas selladas todos los lunes, de 17:30 a 20:30, en la sede de La Rioja 265. Si resultan ganadores, el premio se duplica automáticamente.

Paralelamente, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que reparte órdenes de compra por $200.000 para usar en reconocidos comercios tucumanos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Desde su creación, Números de Oro se mantiene como una de las propuestas más esperadas por los lectores, ofreciendo premios atractivos y una experiencia llena de emoción semana tras semana.

Para conocer los resultados, novedades y testimonios de los ganadores, los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de Números de Oro en Facebook e Instagram, donde se publican todas las actualizaciones.

