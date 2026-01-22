Bombazo: Inter inició gestiones por Dibu Martínez

El arquero campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, surge como el principal apuntado para ocupar el arco en caso de que Yann Sommer deje el club. El suizo, de 37 años, finaliza su contrato el 30 de junio y, por el momento, no habría intenciones de renovarlo. Si bien no trascendieron cifras oficiales, el interés es concreto y las charlas ya están en marcha.