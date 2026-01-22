Bombazo: Inter inició gestiones por Dibu Martínez

Inter comenzó a moverse fuerte en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Emiliano "Dibu" Martínez. En los últimos días, dirigentes del conjunto de Milán mantuvieron reuniones en Italia con Gustavo Goñi, representante del arquero, para explorar la posibilidad de incorporarlo a partir de mitad de año.
El arquero campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, surge como el principal apuntado para ocupar el arco en caso de que Yann Sommer deje el club. El suizo, de 37 años, finaliza su contrato el 30 de junio y, por el momento, no habría intenciones de renovarlo. Si bien no trascendieron cifras oficiales, el interés es concreto y las charlas ya están en marcha.
A lo largo de los últimos años, Martínez dejó en claro en más de una oportunidad su deseo de dar un salto deportivo en su carrera. Sin embargo, en Aston Villa se encuentra cómodo y es una de las grandes referencias del plantel, además de contar con el respaldo y el cariño de los hinchas.
En ese contexto, su continuidad en el club inglés se sostuvo hasta ahora y la idea del arquero sería analizar una salida recién una vez finalizada la próxima Copa del Mundo. Aunque su contrato con "The Villans" se extiende hasta junio de 2029, todo indica que el desenlace podría llegar más temprano que tarde.
Las primeras impresiones del diálogo con Inter fueron positivas y el optimismo es compartido. De concretarse la operación, Dibu se convertiría en compañero de Lautaro Martínez y Tomás Palacios, en un equipo que apunta a sostener protagonismo tanto en la Serie A como en el plano internacional.