Un amistoso en La Ciudadela: la CD de San Martín avanza para cerrar un duelo para el próximo fin de semana

Gimnasia de Jujuy o Güemes de Santiago serían los rivales; mientras tanto la delegación se muestra unida durante la pretemporada.

MÁS RODAJE. Además de los amistosos en Santiago del Estero, el "Santo" jugaría uno en La Ciudadela.
Hace 3 Hs

Mientras define incorporaciones, San Martín sigue sumando ritmo de competencia en la pretemporada. El equipo afrontará este sábado, desde las 8, su segundo amistoso de preparación, esta vez frente a Güemes. Aunque todavía no está confirmado el escenario ni la duración del encuentro, será una prueba importante para que Andrés Yllana continúe evaluando rendimientos individuales y ensaye variantes tácticas.

El cuerpo técnico considera estos partidos muy importantes para ajustar detalles y sacar conclusiones, especialmente en un contexto donde el plantel aún no está cerrado y algunos puestos siguen en proceso de definición. Cada minuto de fútbol sirve para medir respuestas físicas, funcionamiento colectivo y alternativas en distintos sectores del campo.

Además, el club trabaja para concretar un nuevo amistoso durante el fin de semana del 31 de enero. Los posibles rivales vuelven a ser Güemes y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con quienes ya existen gestiones avanzadas. La idea es que ese partido se dispute a puertas abiertas, con la intención de que sea el primer reencuentro del plantel con su gente en este 2026, un aspecto siempre significativo para el mundo “santo”.

FOTO INSTITUCIONAL. En el hotel de Santiago, la delegación posó mostrando unión de cara al inicio del torneo.

La unión hace la fuerza en San Martín

Durante esta etapa de pretemporada, el plantel está acompañado en Santiago del Estero por el prosecretario Gerónimo García Mirkin y los dirigentes Bruno Rocchio y Matías Lorenzo Pisarello. La delegación se encuentra alojada en el hotel HT Deluxe, desde donde se coordinan los trabajos, los traslados y la logística diaria.

Además, en el hotel, toda la delegación aprovechó para tomarse una foto que el club en las redes sociales colgó con un mensaje motivador: "Es ahora, es juntos".

Con amistosos en agenda y el mercado todavía activo, San Martín busca llegar afinado al inicio del campeonato. El desafío es claro: sumar rodaje, terminar de moldear el equipo y construir una identidad competitiva que le permita ser protagonista desde el arranque.

