Un amistoso en La Ciudadela: la CD de San Martín avanza para cerrar un duelo para el próximo fin de semana

Además, el club trabaja para concretar un nuevo amistoso durante el fin de semana del 31 de enero. Los posibles rivales vuelven a ser Güemes y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con quienes ya existen gestiones avanzadas. La idea es que ese partido se dispute a puertas abiertas, con la intención de que sea el primer reencuentro del plantel con su gente en este 2026, un aspecto siempre significativo para el mundo “santo”.