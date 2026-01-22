Secciones
EspectáculosFamosos

Video: el despectivo gesto de Victoria Beckham con su hijo Brooklyn y su nuera en una alfombra roja

Un video grabado en una alfombra roja volvió a circular en redes sociales y reavivó la polémica por la relación entre Victoria Beckham, su hijo Brooklyn y su nuera Nicola Peltz, luego de que un gesto de la diseñadora fuera interpretado como una señal de tensión familiar.

Victoria Beckham tendría una pésima relación con su nuera Victoria Beckham tendría una pésima relación con su nuera El Periodico
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Un video registrado durante la presentación del documental de Netflix sobre la familia Beckham, realizada en Londres en 2023, volvió a viralizarse en redes sociales y reavivó la controversia en torno al conflicto entre Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, con David y Victoria Beckham.

Las imágenes, captadas en plena alfombra roja, muestran a David y Victoria posando frente a las cámaras junto a su hijo, mientras Brooklyn, ubicado a un costado, extiende el brazo fuera de cuadro para convocar a Nicola a sumarse a la foto familiar.

“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

En ese contexto, Victoria se mantuvo distante de la pareja durante la toma y les dio la espalda, mientras Nicola se acercó de manera pausada, se colocó junto al grupo y lanzó una mirada seria hacia sus suegros antes de que continuara la sesión. El gesto, breve pero elocuente, fue interpretado por numerosos usuarios como una señal de tensión e incomodidad. Aunque el video no registra diálogos, la actitud de Peltz resultó evidente para quienes lo vieron en redes.

La reacción de David Beckham al mensaje de su hijo Brooklyn: polémica y escándalo familiar

La crisis familiar de los Beckham escaló un nuevo capítulo tras el explosivo comunicado público de Brooklyn Beckham, quien afirmó tajantemente que “no quiere reconciliarse” con sus padres, David y Victoria Beckham y los acusó de intentar sabotear su matrimonio con Nicola Peltz.

En respuesta, David Beckham concedió una entrevista al programa Squawk Box de CNBC y aunque evitó mencionar directamente a su hijo mayor de 26 años, sus declaraciones fueron interpretadas como una réplica indirecta al descargo de Brooklyn.“Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales… para bien y para mal. Hoy en día, a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso”, señaló el exfutbolista.

También agregó: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.Estas frases resonaron fuertemente en el contexto del conflicto, ya que Brooklyn expuso públicamente su decisión de romper lazos familiares tras años de tensiones, incluyendo supuestos intentos de interferencia en su relación con Nicola y la difusión de “innumerables mentiras” sobre su vida privada.

Temas David Beckham
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

“No quiero reconciliarme”: el martirio de Brooklyn Beckham, alejado y enojado con su familia

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Comentarios