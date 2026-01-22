Video: el despectivo gesto de Victoria Beckham con su hijo Brooklyn y su nuera en una alfombra roja
Un video grabado en una alfombra roja volvió a circular en redes sociales y reavivó la polémica por la relación entre Victoria Beckham, su hijo Brooklyn y su nuera Nicola Peltz, luego de que un gesto de la diseñadora fuera interpretado como una señal de tensión familiar.
Un video registrado durante la presentación del documental de Netflix sobre la familia Beckham, realizada en Londres en 2023, volvió a viralizarse en redes sociales y reavivó la controversia en torno al conflicto entre Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, con David y Victoria Beckham.
Las imágenes, captadas en plena alfombra roja, muestran a David y Victoria posando frente a las cámaras junto a su hijo, mientras Brooklyn, ubicado a un costado, extiende el brazo fuera de cuadro para convocar a Nicola a sumarse a la foto familiar.
En ese contexto, Victoria se mantuvo distante de la pareja durante la toma y les dio la espalda, mientras Nicola se acercó de manera pausada, se colocó junto al grupo y lanzó una mirada seria hacia sus suegros antes de que continuara la sesión. El gesto, breve pero elocuente, fue interpretado por numerosos usuarios como una señal de tensión e incomodidad. Aunque el video no registra diálogos, la actitud de Peltz resultó evidente para quienes lo vieron en redes.
La reacción de David Beckham al mensaje de su hijo Brooklyn: polémica y escándalo familiar
La crisis familiar de los Beckham escaló un nuevo capítulo tras el explosivo comunicado público de Brooklyn Beckham, quien afirmó tajantemente que “no quiere reconciliarse” con sus padres, David y Victoria Beckham y los acusó de intentar sabotear su matrimonio con Nicola Peltz.
En respuesta, David Beckham concedió una entrevista al programa Squawk Box de CNBC y aunque evitó mencionar directamente a su hijo mayor de 26 años, sus declaraciones fueron interpretadas como una réplica indirecta al descargo de Brooklyn.“Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales… para bien y para mal. Hoy en día, a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso”, señaló el exfutbolista.
También agregó: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.Estas frases resonaron fuertemente en el contexto del conflicto, ya que Brooklyn expuso públicamente su decisión de romper lazos familiares tras años de tensiones, incluyendo supuestos intentos de interferencia en su relación con Nicola y la difusión de “innumerables mentiras” sobre su vida privada.