Cómo es la moderna casa de Griselda Sicilaini: ambientes luminosos, arte abstracto y una paleta de colores vibrantes

En su nueva casa optó por paredes pintadas en tonos protagonistas, combinados con texturas suaves pensadas para el descanso en los momentos libres. El sector que conecta con la escalera exhibe pisos de madera y da paso a una cocina espaciosa, ideal para la preparación de recetas. Allí se lucen muebles rojos combinados con blanco, además de una buena ventilación y grandes ventanales que permiten el ingreso del sol en días cálidos y la circulación de aire cuando baja la temperatura.