Cómo es la moderna casa de Griselda Sicilaini: ambientes luminosos, arte abstracto y una paleta de colores vibrantes

En medio de las versiones cruzadas y el revuelo mediático que se generó por la supuesta infidelidad de Luciano Castro, la vida privada de Griselda Siciliani volvió a quedar bajo la lupa. Aunque la actriz evitó profundizar públicamente sobre el tema, el episodio reavivó el interés por su intimidad y por los espacios que elige para resguardarse del ruido externo.
Lejos de los escándalos, su casa funciona como un refugio personal donde predominan la luz natural, el arte abstracto y una marcada apuesta por los colores vibrantes. Con ambientes amplios y una estética moderna, el hogar de Siciliani refleja su identidad creativa y su búsqueda de equilibrio, en contraste con la exposición constante que atraviesa su vida pública.
Cómo es la casa de Griselda Siciliani: espacios amplios, luz natural y mucho color
Según se observa en el video que compartió meses atrás en su cuenta de Instagram, la actriz mostró parte de su amplio living, donde se destaca un sillón tapizado en azul que transmite una impronta relajada sin resignar estética. El ambiente se completa con cuadros llamativos de distintas corrientes artísticas.
En su nueva casa optó por paredes pintadas en tonos protagonistas, combinados con texturas suaves pensadas para el descanso en los momentos libres. El sector que conecta con la escalera exhibe pisos de madera y da paso a una cocina espaciosa, ideal para la preparación de recetas. Allí se lucen muebles rojos combinados con blanco, además de una buena ventilación y grandes ventanales que permiten el ingreso del sol en días cálidos y la circulación de aire cuando baja la temperatura.