Renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini: será reemplazado por Fernando Herrmann

Desde el Ministerio de Economía destacaron también su trayectoria académica. “Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)”, informaron oficialmente.