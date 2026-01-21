Secciones
Política

Renunció el secretario de Transporte, Luis Pierrini: será reemplazado por Fernando Herrmann

De acuerdo a lo comunicado por el Palacio de Hacienda, el funcionario saliente dejó su cargo por “motivos personales”.

Hace 2 Hs

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann. Así lo confirmó el Ministerio de Economía.

Pierrini había asumido al frente de la Secretaría en mayo de 2025, cuando fue designado como sucesor de Franco Mogetta, y su salida se produjo este miércoles.

De acuerdo a lo comunicado por el Palacio de Hacienda, el funcionario saliente dejó su cargo por “motivos personales”. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, “agradeció el compromiso y la labor” de Pierrini durante su paso por la Secretaría de Transporte.

La renuncia se formalizó en las últimas horas y dio paso a una rápida definición sobre su reemplazo.

Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Transporte

En lugar de Pierrini asumirá Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales. Además, cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Desde el Ministerio de Economía destacaron también su trayectoria académica. “Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)”, informaron oficialmente.

Herrmann posee una extensa trayectoria en el ámbito de la arquitectura y ahora se incorporará al área encargada de definir las políticas vinculadas a tarifas, subsidios y regulación del transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Desde hace 34 años se desempeña como director ejecutivo del estudio EH&aa, del cual también es socio. La firma brinda servicios de proyecto, dirección y gestión de obras de arquitectura. En paralelo, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL y director general del Estudio Herrmann & arquitectos asociados.

Temas Buenos AiresGobierno nacional
