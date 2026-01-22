"Una propuesta no indecente": Juli González estrena monólogos esta noche en Caprice

Jueves de milonga

Esta noche, desde las 20 y en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), continuará el ciclo “Jueves de milonga”, una propuesta abierta y con entrada libre y gratuita animada por Sara Rueda para disfrutar del tango como espacio de encuentro, danza y socialización. Otra opción para los bailarines estará en la plaza Urquiza, donde desde las 20.30 esperarán July Borquez y José Ruiz.