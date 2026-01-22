Secciones
EspectáculosGuía para salir

"Una propuesta no indecente": Juli González estrena monólogos esta noche en Caprice

La comediante presenta material nuevo y promete testear sus chistes más ácidos con el público.

Una propuesta no indecente: Juli González estrena monólogos esta noche en Caprice
Hace 4 Hs

Juli González advierte que su propuesta no es indecente, pero sí muy atractiva, e invita a todos los que no hayan salido de la provincia de vacaciones a acompañarla esta noche, desde las 22, cuando presente su propuesta de stand up en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437).

En esta oportunidad, la humorista estrenará nuevo material para testearlo con el público, dentro de su estilo directo y ácido, con el que explora las miserias y locuras de la vida moderna y las verdades incómodas que pocos se atreven a decir en público, desde las relaciones tóxicas hasta las crisis existenciales.

Jueves de milonga 

Esta noche, desde las 20 y en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), continuará el ciclo “Jueves de milonga”, una propuesta abierta y con entrada libre y gratuita animada por Sara Rueda para disfrutar del tango como espacio de encuentro, danza y socialización. Otra opción para los bailarines estará en la plaza Urquiza, donde desde las 20.30 esperarán July Borquez y José Ruiz.

Bar Irlanda

Poco antes de la medianoche, con entrada libre y gratuita y escenario abierto, habrá una nueva jam session de blues en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con Camilo López, Gonzalo Aragón, Rodrigo Bilbao, Mario Córdoba, Nacho Barrionuevo y Huguis López.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

4

Cartas de lectores: Libertad de expresión

5

Cartas de lectores II: El nombre del aeropuerto

6

Cartas de lectores III: La situación de los jubilados

Más Noticias
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Las expensas arrancan el año con otro incremento

Las expensas arrancan el año con otro incremento

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios