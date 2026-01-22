"Una propuesta no indecente": Juli González estrena monólogos esta noche en Caprice

Juli González advierte que su propuesta no es indecente, pero sí muy atractiva, e invita a todos los que no hayan salido de la provincia de vacaciones a acompañarla esta noche, desde las 22, cuando presente su propuesta de stand up en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437).
En esta oportunidad, la humorista estrenará nuevo material para testearlo con el público, dentro de su estilo directo y ácido, con el que explora las miserias y locuras de la vida moderna y las verdades incómodas que pocos se atreven a decir en público, desde las relaciones tóxicas hasta las crisis existenciales.
Jueves de milonga
Esta noche, desde las 20 y en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), continuará el ciclo “Jueves de milonga”, una propuesta abierta y con entrada libre y gratuita animada por Sara Rueda para disfrutar del tango como espacio de encuentro, danza y socialización. Otra opción para los bailarines estará en la plaza Urquiza, donde desde las 20.30 esperarán July Borquez y José Ruiz.
Bar Irlanda
Poco antes de la medianoche, con entrada libre y gratuita y escenario abierto, habrá una nueva jam session de blues en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con Camilo López, Gonzalo Aragón, Rodrigo Bilbao, Mario Córdoba, Nacho Barrionuevo y Huguis López.