Pity Martínez será refuerzo de Tigre tras quedar libre de River

El volante ofensivo no renovó su contrato y, luego de varias semanas de incertidumbre, acordó su llegada al Matador para la temporada 2026.

Gonzalo “Pity” Martínez continuará su carrera en Tigre luego de quedar en libertad de acción tras el vencimiento de su contrato con River el pasado 31 de diciembre. Después de varias semanas de espera, el mediocampista de 32 años acordó su incorporación al club de Victoria y seguirá jugando en el fútbol argentino durante 2026.

Si bien en un primer momento se analizó la posibilidad de una nueva experiencia en el exterior, esa alternativa fue perdiendo fuerza con el correr de los días. Tampoco hubo gestiones para un regreso a Huracán, club en el que se formó, ya que no figuraba entre las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez

En ese contexto, Tigre apareció como una opción concreta: el jugador fue ofrecido, la dirigencia y el entrenador dieron el visto bueno y las negociaciones avanzaron con rapidez. La buena predisposición de ambas partes permitió alcanzar un acuerdo de palabra por un contrato de 18 meses, que se formalizará en los próximos días si no surgen imprevistos. 

El zurdo se sumará a un plantel que también competirá en la Zona B del Torneo Apertura 2026, misma zona que River, por lo que enfrentará a su ex club en el campeonato local. Ese cruce está programado para el sábado 7 de febrero, a las 20, por la cuarta fecha, en el estadio Monumental.

MOMENTO CLAVE. El tercer gol en la final de Madrid selló la consagración del volante y lo dejó en la historia del club. MOMENTO CLAVE. El tercer gol en la final de Madrid selló la consagración del volante y lo dejó en la historia del club.

Con esta firma, Martínez deja de ser el único de los futbolistas históricos que finalizaron su vínculo con River a fines de 2025 sin definir su futuro. Enzo Pérez continuará su carrera en Argentinos Juniors, Ignacio Fernández acordó su llegada a Gimnasia y Milton Casco se incorporó a Atlético Nacional de Medellín, donde ya debutó oficialmente.

El paso más reciente de "Pity" por River comenzó a mediados de 2023, durante la gestión de Martín Demichelis. En ese segundo ciclo alcanzó a disputar 31 partidos oficiales, 13 de ellos en 2025, con dos goles y seis asistencias. Sumando ambas etapas en el club, entre 2015 y 2018 y su regreso posterior, Martínez acumuló 193 encuentros, convirtió 37 goles, aportó 42 asistencias y obtuvo nueve títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. 

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Tigre Asociación Atlética Argentinos JuniorsClub de Gimnasia y Esgrima La PlataMartín DemichelisMarcelo GallardoRepública Argentina
