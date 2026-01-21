Volvió de cuatro préstamos y se ganó un lugar: el "tapado" que Gallardo pondría de arranque en el debut

Con las llegadas de Moreno, Vera y Matías Viña ya acopladas al grupo, el cuerpo técnico está conforme con la competitividad interna y la respuesta física del plantel. La idea es potenciar los recursos actuales y no comprar por comprar. Así, salvo un imprevisto de último momento o una venta al exterior que extienda el plazo, el "Millonario" encarará el semestre con lo que tiene, apostando a recuperar soldados propios como la gran sorpresa de este mercado: Tomás Galván.