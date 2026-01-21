El gobierno de Milei intervino el puerto de Ushuaia y Tierra del Fuego rechazó la medida

La intervención se produce en un contexto económico sensible para la provincia. A comienzos de año, el entonces ministro de Economía, Francisco Devita, presentó su renuncia junto a parte de su equipo, en una salida consensuada que expuso las dificultades financieras que atraviesan las arcas fueguinas. A esto se sumó recientemente la decisión del gobierno provincial de llevar a cero los aranceles a los teléfonos celulares importados, una medida que generó preocupación en una economía fuertemente vinculada a la industria tecnológica bajo el Subrégimen de Promoción Industrial.