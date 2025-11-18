Llega a la Argentina uno de los cruceros de ultra lujo más exclusivos del mundo

La temporada de cruceros de ultra lujo en Sudamérica ya tiene su gran protagonista: el Seven Seas Splendor, uno de los yates más exclusivos de Regent Seven Seas Cruises, la compañía de alta gama líder a nivel mundial. Su llegada a la Argentina marca un despliegue inédito de lujo, espacio y servicio personalizado, con una propuesta diseñada para alejarse por completo del concepto de megacrucero tradicional.
El barco recibe solo 746 huéspedes atendidos por 548 tripulantes, una de las proporciones de personal por pasajero más generosas de toda la industria. Con 373 suites distribuidas en 10 cubiertas, el Splendor ofrece uno de los índices de espacio por persona más amplios en el mar. Sus dimensiones también imponen elegancia: 224 metros de eslora, 31 metros de manga y 55.498 toneladas de diseño orientado al confort absoluto.
El espíritu del Seven Seas Splendor es claro: nada de filas, nada de aglomeraciones, nada de estrés. Cada experiencia está pensada para que el huésped sienta la exclusividad de un verdadero yate de lujo, con atención minuciosa a cada detalle.
Tres itinerarios con salida desde Buenos Aires
Regent Seven Seas Cruises ofrecerá tres recorridos esta temporada, todos con partida desde la capital argentina:
Celebración Antártica – 28 de diciembre de 2025 (17 noches):
Incluye visitas a Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia y la Península Antártica, además de navegación panorámica por el Pasaje de Drake y Admiralty Bay.
Antártida y Fiordos Chilenos – 14 de enero de 2026 (18 noches):
Parte hacia Santiago San Antonio e incluye escalas en Punta del Este, las Islas Malvinas, Ushuaia y algunos de los paisajes glaciares más impactantes del extremo sur.
Los Colores del Carnaval – 17 de febrero de 2026 (rumbo a Miami):
Recorre Punta del Este y una extensa ruta por el litoral brasileño con paradas en Rio Grande, Porto Belo, Santos, Ilha Grande, Río de Janeiro y Buzios. Luego continúa hacia Maceió, Recife, Belém Icoaraci y la Isla del Diablo (Guayana Francesa), para finalmente adentrarse en el Caribe con visitas a Castries (Santa Lucía), Roseau (Dominica) y Philipsburg (St. Maarten), antes de llegar a Miami.
Arte, diseño y confort en cada rincón
El Seven Seas Splendor es una obra de lujo flotante con más de 4.200 metros cuadrados de mármol italiano y una colección de arte valuada en u$s 5 millones, que incluye piezas de Pablo Picasso y Joan Miró. Sus 15 categorías de suites, todas con balcón privado, están diseñadas para ofrecer elegancia, amplitud y privacidad.
Gastronomía de excelencia
La propuesta culinaria es uno de los pilares de la experiencia:
Chartreuse: cocina francesa clásica con toques contemporáneos y vistas al mar.
Compass Rose: el restaurante de especialidades más grande en alta mar, donde cada comensal puede personalizar platos principales con carnes, mariscos, pastas, salsas y postres.
Pacific Rim: sabores asiáticos en un ambiente inspirado en formas de loto, con platos como costillas de cordero al estilo coreano y vegetales al wok.
Pool Grill: barbacoas regionales y postres servidos junto a la piscina.
Entretenimiento y experiencias culturales
Las noches a bordo incluyen espectáculos teatrales que van desde historias de romance hasta thrillers, además de musicales temáticos. La serie Enriquecimiento Cultural suma charlas especializadas, excursiones educativas y actividades diseñadas para profundizar la experiencia en cada destino.
Los huéspedes también pueden disfrutar de cabaré, casino, karaoke o simplemente de un momento de contemplación bajo un cielo estrellado en la cubierta.
Excursiones para conectar con cada destino
En cada puerto, el barco ofrece excursiones guiadas por expertos que permiten conocer de cerca las tradiciones locales, patrimonios culturales y paisajes emblemáticos. Son experiencias diseñadas para enriquecer aún más una travesía que busca combinar aventura, confort y sofisticación.