Llega a la Argentina uno de los cruceros de ultra lujo más exclusivos del mundo

La temporada de cruceros de ultra lujo en Sudamérica ya tiene su gran protagonista: el Seven Seas Splendor, uno de los yates más exclusivos de Regent Seven Seas Cruises, la compañía de alta gama líder a nivel mundial. Su llegada a la Argentina marca un despliegue inédito de lujo, espacio y servicio personalizado, con una propuesta diseñada para alejarse por completo del concepto de megacrucero tradicional.