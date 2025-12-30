Secciones
"Pampita" confesó que quiere casarse con Martín Pepa, pero algo la detiene: "A veces, sufro y lloro"

La modelo habló sin filtros sobre su relación a distancia con el polista, reveló detalles íntimos del inicio del romance, confesó sus ganas de volver a pasar por el altar y reconoció que, a veces, una situación la desborda emocionalmente.

PAMPITA Y MARTÍN PEPA. La modelo confesó que le gustaría volver a casarse. PAMPITA Y MARTÍN PEPA. La modelo confesó que le gustaría volver a casarse.
Hace 3 Hs

En plena temporada de verano en Punta del Este, Carolina “Pampita” Ardohain se mostró distendida y sincera durante su visita al programa de streaming conducido por Zaira Nara y Pollo Álvarez. Allí, la conductora habló de su presente sentimental junto a Martín Pepa, reveló que tiene deseos de volver a casarse y confesó que la relación, atravesada por la distancia, no siempre es fácil de sobrellevar.

La modelo, que mantiene un noviazgo a distancia con el polista, contó cómo comenzó la historia de amor y cómo esa dinámica impacta tanto en su vida cotidiana como en la de sus hijos. Con humor, recordó el primer encuentro: “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como tres horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”. Sin embargo, lejos de rendirse, Pepa insistió con llamadas, flores y visitas, hasta conquistarla.

La relación ya lleva más de un año, aunque no sin desafíos. Él vive en Estados Unidos y solo puede viajar a la Argentina tres veces al año, una distancia que, según confesó Pampita, la hace sufrir en algunos momentos. “A veces, sufro y lloro”, admitió con honestidad, al tiempo que dejó en claro que el vínculo es fuerte y profundo.

La conductora también destacó el vínculo de su pareja con sus hijos, un aspecto central para ella. “Mis hijos lo aman con locura, él tiene mucha paciencia y muy buen humor siempre. Para mis hijos es como una alegría cuando llega”, aseguró, dejando ver el lugar importante que Pepa ocupa en su vida familiar.

Durante la charla, Pampita también repasó otros momentos recientes de su carrera, como su regreso a las pasarelas después de 15 años. “Cuando salí y gritaron me dio una emoción, una taquicardia, como piel de gallina. Eran 100 mil personas. Había mucha gente, nunca desfilé para 100 mil personas”, recordó emocionada. Incluso contó que llegó al evento en limusina junto a Zaira Nara, fiel a su estilo elegante y relajado.

En paralelo, la modelo compartió en sus redes sociales postales románticas junto a Martín Pepa, donde se los ve abrazados y disfrutando de la noche uruguaya. En las imágenes, Pampita luce un vestido largo en tonos crema y beige, mientras caminan juntos en escenas que reflejan complicidad, ternura y una relación que, pese a la distancia, sigue fortaleciéndose.

