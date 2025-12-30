"Pampita" confesó que quiere casarse con Martín Pepa, pero algo la detiene: "A veces, sufro y lloro"

La modelo, que mantiene un noviazgo a distancia con el polista, contó cómo comenzó la historia de amor y cómo esa dinámica impacta tanto en su vida cotidiana como en la de sus hijos. Con humor, recordó el primer encuentro: “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como tres horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”. Sin embargo, lejos de rendirse, Pepa insistió con llamadas, flores y visitas, hasta conquistarla.