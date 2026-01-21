Secciones
Así es la lujosa mansión que Pampita vende en Belgrano: todos los detalles por dentro

La modelo volvió a poner en venta su emblemática casa de Bajo Belgrano, una propiedad de estilo premium que combina amplitud, diseño y amenities de lujo en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.

Hace 2 Hs

Carolina “Pampita” Ardohain decidió volver a ofrecer en el mercado inmobiliario una de las propiedades más comentadas de su historia personal. Se trata de la casa ubicada en el barrio de Bajo Belgrano, que compartió durante su relación con Benjamín Vicuña y que quedó grabada en la memoria colectiva tras el escándalo mediático de 2015. Luego de casi una década sin concretar la operación, la vivienda reaparece ahora con un valor millonario.

La propiedad está situada sobre la calle Mendoza al 1100, en una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. El Bajo Belgrano se caracteriza por sus calles tranquilas, frondosa vegetación y cercanía a espacios verdes emblemáticos como los Lagos de Palermo, además de contar con restricciones urbanísticas que preservan el perfil bajo del barrio y elevan el valor de sus inmuebles.

El terreno tiene una superficie aproximada de 735 metros cuadrados, con más de 500 metros cubiertos distribuidos en varios niveles. La casa se desarrolla en tres plantas principales y un subsuelo, con una distribución pensada para combinar privacidad y espacios sociales amplios. En total, cuenta con seis ambientes, cuatro dormitorios —uno de ellos en suite—, cinco baños y un toilette de recepción, además de dos cocheras.

Uno de los puntos fuertes de la mansión es su diseño interior, donde la amplitud y la luminosidad son protagonistas. El living-comedor se destaca por su doble y triple altura, que permite el ingreso generoso de luz natural y genera una sensación de apertura poco habitual en viviendas urbanas. La cocina, integrada pero bien definida, cuenta con una gran isla central que funciona como comedor diario y punto de reunión.

En la planta superior se ubica la suite principal, equipada con vestidor, baño completo con hidromasaje y doble bacha. Desde allí se accede a una terraza privada con vista al jardín, un espacio que aporta intimidad y conexión con el exterior. La casa también dispone de áreas pensadas para el disfrute familiar, como un family room y sectores de circulación amplios que pueden adaptarse a distintos usos.

El exterior completa la propuesta de esta propiedad premium: jardín, galería cubierta, piscina y solárium conforman un entorno ideal para el descanso y la vida social, en línea con el perfil exclusivo del barrio. Así, la casa que alguna vez fue escenario de uno de los episodios más recordados del mundo del espectáculo vuelve a cobrar protagonismo, esta vez como una de las joyas más codiciadas del mercado inmobiliario porteño.

