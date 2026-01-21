Donald Trump cargó contra Europa en Davos: "No está yendo en la dirección correcta"

También incluyó en sus cuestionamientos a la administración de Joe Biden, a la que acusó de haber seguido ese mismo camino, dando la espalda -según sus palabras- a los factores que hacen a las naciones “ricas, poderosas y fuertes”. Para Trump, las consecuencias de esas decisiones fueron déficits presupuestarios y comerciales récord, junto con un creciente endeudamiento soberano impulsado por lo que describió como “la mayor ola de migración masiva de la historia”, consignó el diario "Ámbito".