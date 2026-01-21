Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Hay quienes no pueden resistirse al sabor de una buena copa de vino o renunciar a una salida con amigos por una cerveza luego del trabajo. El alcohol es un aperitivo que puede mejorar nuestro estado de ánimo lo que muchas veces nos lleva a elegir este tipo de bebidas con frecuencia. Pero el problema se presenta cuando nos encontramos en un plan de descenso de peso donde el alcohol puede ser contraproducente ¿Qué tragos pueden ajustarse a este tipo de dietas?
El alcohol es una bebida que contiene calorías vacías e inhibe la absorción de nutrientes en el intestino delgado, lo que puede provocar deficiencias, según indica el sitio especializado Everyday Health. “El alcohol no solo puede provocar un aumento de peso por retención de agua, sino que también está repleto de calorías, por lo que el peso real también puede aumentar”, afirma Amanda A. Kostro Miller, dietista registrada en Chicago.
¿Cuál es la cantidad de alcohol recomendada diariamente?
Dejar de beber alcohol por completo, aunque sea la indicación más conveniente para bajar de peso, lo cierto es que puede ser un esfuerzo bastante complicado. El consejo habitual es beber con moderación, lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen como hasta una bebida al día para las mujeres y hasta dos bebidas al día para los hombres.
Uno de los inconvenientes más grandes a la hora de beber alcohol y el descenso de peso es que este tipo de bebidas puede reducir nuestra capacidad de decisión. Los planes de beber sólo un trago pueden convertirse en dos, tres o cuatro, o puede que acabemos recurriendo a alimentos poco saludables una vez que el alcohol haga efecto. Según un estudio citado con frecuencia, las dietas de los sujetos eran peores los días que bebían alcohol.
Pero existen algunas opciones menos calóricas para quienes desean seguir bebiendo sin preocuparse demasiado por el aumento de peso. De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, estas son las bebidas alcohólicas más recomendables para mantenerse en forma.
4 bebidas alcohólicas bajas en calorías para bajar de peso
1. Vino tinto (125 calorías por 150 ml)
Disfrutar de una copa de vino tinto con la cena se ha considerado durante mucho tiempo una medida saludable debido a sus supuestos beneficios para la salud del corazón, una idea que se remonta a la década de 1980. Y aunque no se han realizado ensayos aleatorios a largo plazo que demuestren algunas de estas afirmaciones, un vino tinto seco (como el cabernet sauvignon o el syrah) es una de las bebidas para adultos con menos calorías a las que se puede recurrir, dice Lori Zanini, RD, educadora certificada en diabetes con sede en Dana Point, California. Una porción de 150 ml de vino tinto tiene aproximadamente 125 calorías.
2. Cerveza ligera (aproximadamente 100 calorías por 350 ml)
Si te apetece una cerveza, optá por una ligera. Es otra opción baja en calorías, dice Zanini. Ahorrarás unas 50 calorías en 350 ml en comparación con una cerveza normal del mismo tamaño.
3. Bebida alcohólica con hielo (aproximadamente 100 calorías por 40 ml)
Ya sea que te guste el vodka o el tequila, la ginebra o el whisky, no hay una diferencia real en calorías o carbohidratos: todos son alcoholes bajos en calorías, con aproximadamente 100 calorías en 45 ml. Zanini sugiere que la mejor opción para beber alcohol es beberlo solo o con agua con gas o soda, ya que una bebida de whisky, por ejemplo, puede pasar rápidamente de tener 100 calorías a 300 o más si se le agregan ingredientes azucarados y ricos en calorías.
4. Champán (aproximadamente 85 calorías por 120 ml)
Ahorrarás alrededor de 80 calorías si elegimos 120 ml de champán en lugar de un vino dulce: esa sola copa de champán tiene alrededor de 85 calorías.Y aunque eso no parezca mucho, es posible que te sientas más lleno y rechaces una segunda bebida como resultado de la gasificación. Las investigaciones han demostrado que las mujeres afirman sentirse más llenas después de beber agua con gas que sin gas.