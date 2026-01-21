Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Disfrutar de una copa de vino tinto con la cena se ha considerado durante mucho tiempo una medida saludable debido a sus supuestos beneficios para la salud del corazón, una idea que se remonta a la década de 1980. Y aunque no se han realizado ensayos aleatorios a largo plazo que demuestren algunas de estas afirmaciones, un vino tinto seco (como el cabernet sauvignon o el syrah) es una de las bebidas para adultos con menos calorías a las que se puede recurrir, dice Lori Zanini, RD, educadora certificada en diabetes con sede en Dana Point, California. Una porción de 150 ml de vino tinto tiene aproximadamente 125 calorías.