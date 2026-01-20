Por qué los hombres deberían comer tomate caliente más seguido: reduce el riesgo de un tipo de cáncer

Uno de los puntos que remarcó la nutricionista es que el tomate potencia sus propiedades cuando se cocina. A diferencia de otros alimentos que pierden nutrientes con el calor, el licopeno se vuelve más biodisponible tras la cocción, lo que facilita su aprovechamiento por el organismo. Por ese motivo, salsas, tartas o preparaciones calientes pueden ser una buena alternativa para quienes no disfrutan del tomate crudo.