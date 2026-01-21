Ni Punta Cana ni Cancún: la playa de aguas turquesas y arena blanca que es conocida como el "Caribe patagónico"

El Caribe está mucho más cerca que los más de 7.000 kilómetros que los tucumanos deben recorrer hasta Ezeiza y luego hacia Punta Cana. Aunque para muchos esta región evoca las arenas blancas y las playas paradisíacas del centro del continente, existe otro destino donde la distancia se reduce drásticamente. A poco más de 2.100 kilómetros de nuestra provincia se encuentra Punta Perdices, un rincón del sur que disputa el imaginario de aguas turquesas y cristalinas, aunque allí falten los volcanes y los cenotes.