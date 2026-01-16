Cuál es el pueblo bonaerense de playas amplias y mar más cálido

Entre los destinos de la Costa Atlántica bonaerense hay un pueblo que llama la atención de visitantes por una particular combinación: kilómetros de playas extensas y un mar que suele ser más cálido que en otros balnearios. Esta característica lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan descanso como para quienes disfrutan pasar largas horas dentro del agua sin sentir el frío típico del Atlántico.