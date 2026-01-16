Secciones
Cuál es el pueblo bonaerense de playas amplias y mar más cálido

Un destino ideal para familias y turistas que buscan arena extensa, tranquilidad y mejores condiciones para disfrutar del agua durante el verano.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Entre los destinos de la Costa Atlántica bonaerense hay un pueblo que llama la atención de visitantes por una particular combinación: kilómetros de playas extensas y un mar que suele ser más cálido que en otros balnearios. Esta característica lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes buscan descanso como para quienes disfrutan pasar largas horas dentro del agua sin sentir el frío típico del Atlántico.

Vacaciones y cerebro: cuántos días hacen falta para descansar de verdad, según expertos

Además de su paisaje natural, este lugar conserva un clima tranquilo y familiar, lejos del bullicio de los centros turísticos más concurridos. Sus amplias franjas de arena permiten disfrutar del sol con comodidad, mientras que la temperatura del mar invita a actividades como nadar, caminar por la orilla o practicar deportes acuáticos.

El pueblo bonaerense con playas extensas y mar más cálido que sorprende a los turistas

Las playas de Monte Hermoso se caracterizan por su gran extensión, arena suave y desnivel progresivo, lo que las hace ideales para pasar el día al aire libre. A esto se suma un mar con temperaturas más agradables que el promedio de la costa bonaerense, factor clave en su popularidad veraniega.

Mientras otros destinos se saturan de turistas, este rincón de la costa bonaerense conserva espacios amplios. Hay zonas más calmas para quienes buscan tranquilidad y sectores con servicios para quienes priorizan confort y actividades recreativas.

Monte Hermoso no solo es playa: también invita a transitar un ritmo más tranquilo. Sus calles anchas, el viento constante y el entorno natural construyen un ambiente ideal para desacelerar. Al atardecer, abundan las caminatas, los ciclistas sobre la costanera y los momentos familiares sin apuro.

El entorno se completa con reservas naturales y espacios verdes cercanos que refuerzan su carácter de destino de descanso. La combinación de paisaje, aire limpio y estabilidad climática lo vuelve muy atractivo para quienes buscan relajarse.

Asimismo, Monte Hermoso se distingue por tener algunas de las aguas más cálidas de Argentina. Por su ubicación y las corrientes marinas locales, el mar suele registrar temperaturas más altas que en otros balnearios atlánticos, permitiendo baños extensos y largas horas dentro del agua, especialmente en temporada estival.

