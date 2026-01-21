“Hay un ánimo diferente”: la declaración de Darío Sand sobre el nuevo San Martín

El arranque del nuevo ciclo empieza a mostrar señales alentadoras en San Martín. Tras el primer amistoso de la pretemporada -victoria 1-0 frente a Mitre-, el plantel comenzó a incorporar la idea del cuerpo técnico y a construir una identidad que, aunque todavía en proceso, deja sensaciones positivas. Así lo expresó Darío Sand, una de las voces experimentadas del vestuario, al analizar los primeros pasos del equipo conducido por Andrés Yllana.
“Tenemos muy buenas sensaciones. Agarramos rápido, me parece, lo que quiere Andrés. Lo intentamos hacer en cancha y salió muy bien”, resumió el arquero, que fue titular frente al “Aurinegro”. Sand destacó no sólo el resultado, sino también las formas. “Obviamente siempre hay cosas para corregir, pero tuvimos situaciones, estuvimos sólidos atrás y generamos. La verdad que contento”, dijo.
En esa línea, Sand remarcó uno de los ejes centrales del nuevo San Martín: la búsqueda de un juego práctico, directo y eficaz. “Andrés no quiere arriesgar mucho en defensa, pero sí que intentemos jugar. La idea es una transición rápida, atacar rápido, con menos pases. Él lo dice: con menos pases, mejor”, explicó. Esa impronta se vio reflejada en el primer ensayo formal, donde el equipo apostó a recuperar y acelerar, sin resignar orden.
Para Sand, uno de los puntos fuertes que empieza a mostrar el plantel está en la mitad de la cancha. “Tenemos buen pie en los volantes. Cuando nos están apretando atrás, podemos encontrar a esos jugadores que cuidan la pelota y nos dan tranquilidad. Eso nos permite salir de situaciones forzadas”, señaló. Esa virtud, entiende el arquero, será clave para sostener la idea cuando aparezcan rivales que propongan presión alta o partidos más cerrados.
Más allá de lo táctico, el arquero hizo hincapié en el aspecto anímico, una diferencia que, según su mirada, ya se percibe respecto de la temporada pasada. “Hay nuevas sensaciones, hay como un ánimo diferente en todos los aspectos, y eso contagia mucho”, afirmó. En ese sentido, valoró la presencia de futbolistas que conocen el club y su entorno. “Vienen chicos que ya saben lo que es San Martín, conocen la idiosincrasia. Eso es importante para adaptarse y complementarse”, insistió.
Sand también subrayó la mezcla entre continuidad y regreso de algunos nombres propios. “Hay muchos jugadores que venimos de varios años y otros que se fueron y ahora han vuelto. Eso es importantísimo”, sostuvo. Para el arquero, el desafío inmediato es fortalecer el grupo puertas adentro. “Hay que hacerse fuerte entre nosotros, ayudarnos, formar un buen grupo. Esto recién comienza y sabemos que van a pasar cosas, pero si estamos unidos, vamos a llegar fuertes al final”, indicó.
Mientras el equipo continúa con la puesta a punto, el calendario marca un nuevo desafío: un amistoso ante Güemes, que se disputará en Santiago del Estero. Será otra prueba para seguir afianzando conceptos y para que el cuerpo técnico saque conclusiones en una etapa donde el plantel aún no está cerrado.
Desde el club saben que el equipo sigue en construcción y que el mercado todavía puede aportar caras nuevas. Yllana espera la llegada de algunos refuerzos más para terminar de moldear el San Martín que tiene en mente, con competencia interna y variantes en puestos clave. Mientras tanto, el objetivo es claro: transitar el proceso de la mejor manera posible.
“Que el proceso sea bueno, que lo transitemos bien y que nos abracemos todos al final, festejando”, deseó Sand, con la experiencia de quien conoce los tiempos del fútbol y la exigencia de un club grande. Por ahora, las primeras señales invitan al optimismo. El camino recién empieza, pero el clima interno y las sensaciones en cancha parecen marcar un punto de partida distinto.