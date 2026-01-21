“Hay un ánimo diferente”: la declaración de Darío Sand sobre el nuevo San Martín

Más allá de lo táctico, el arquero hizo hincapié en el aspecto anímico, una diferencia que, según su mirada, ya se percibe respecto de la temporada pasada. “Hay nuevas sensaciones, hay como un ánimo diferente en todos los aspectos, y eso contagia mucho”, afirmó. En ese sentido, valoró la presencia de futbolistas que conocen el club y su entorno. “Vienen chicos que ya saben lo que es San Martín, conocen la idiosincrasia. Eso es importante para adaptarse y complementarse”, insistió.