Día del Abrazo: cinco razones para abrazar más y cuidar la salud emocional

Cada 21 de enero se celebra el Día del Abrazo, una fecha que invita a detenerse y valorar un gesto cotidiano que va mucho más allá de una muestra de afecto. Abrazar no solo expresa cercanía y contención, sino que también genera efectos positivos en el cuerpo y en la salud emocional.
Distintos estudios señalan que los abrazos pueden contribuir a disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo y reforzar las relaciones interpersonales. En ese marco, especialistas explican cuáles son los cinco beneficios principales de este contacto físico y por qué incorporarlo en la vida diaria puede marcar una diferencia en el bienestar general.
Beneficios físicos y psicológicos de abrazar
Funcionamos de mejor manera
Abrazar a una persona y lograr todos los beneficios mencionados en el punto anterior nos permite mantener un equilibrio metal y emocional, por lo tanto, nuestra respuesta a diferentes acciones y nuestro propio funcionamiento mejoran.
Disminuye la presión arterial
En especial durante la niñez es importante recibir abrazos. Funcionan como protectores desde que nacemos, ayudan a sentirnos seguros y confiados.
Dan seguridad
Se asegura que las personas que tienen menos contacto físico tienen una presión arterial y una frecuencia cardíaca más elevada que las personas que reciben abrazos de manera frecuente. Al brindar sensación de calma, es habitual que un abrazo reduzca la presión arterial.
Provoca placer
Nuestro cerebro es capaz de liberar dos sustancias cuando abrazamos: dopamina y serotonina. Estas son las hormonas conocidas por incrementar la sensación de felicidad. Alivian el estrés y dan tranquilidad.
Combate la timidez
Las personas introvertidas o de bajo perfil se ven beneficiadas con los abrazos. Estos les permite entrar en un clima más familiar y de confianza, y por lo tanto participar y soltarse de un modo más libre.
Se estima que una persona necesita 14 abrazos por día para sentirse plenamente querido. Algunos especialistas denominan hambre de piel a las personas que tienen poco contacto físico y que puede afectarlos anímica y mentalmente.