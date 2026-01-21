La OTAN, ante “la peor crisis de su historia”

“No es solo una crisis para la OTAN, es una crisis para la comunidad transatlántica en general, y un reto para el orden mundial tal y como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró el ex primer ministro danés en una entrevista desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Es el futuro de la OTAN y el futuro del orden mundial lo que está en juego”, agregó.