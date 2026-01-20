Presentaron un proyecto en la Legislatura para repudiar la retención de Matías Vieito, fotógrafo de LA GACETA

“Detenerlo e incomunicarlo en la comisaría de Delfín Gallo por cubrir la tragedia en Los Ralos es un atentado directo contra la libertad de prensa y de suma gravedad”, afirmó el parlamentario. Y agregó: "La Policía está para proteger y auxiliar en las tragedias, no para perseguir a quienes informan sobre ellas. Cuando detienen a un periodista en ejercicio de su labor, le ponen una venda en los ojos a toda la s ociedad. ¿Qué es lo que no querían que se viera?".