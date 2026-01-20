Secciones
Presentaron un proyecto en la Legislatura para repudiar la retención de Matías Vieito, fotógrafo de LA GACETA

“Detenerlo e incomunicarlo en la comisaría de Delfín Gallo por cubrir la tragedia en Los Ralos es un atentado directo contra la libertad de prensa y de suma gravedad”, afirmó José Cano.

Hace 21 Min

El legislador José Cano presentó un proyecto para condenar la retención de  Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA, por parte de efectivos de la Policía de Tucumán mientras ejercía su labor profesional.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando el reportero se encontraba registrando imágenes con un drone en el lugar de un accidente vial.

Tras más de tres horas, la Policía liberó al fotógrafo de LA GACETA que había sido detenido

“Detenerlo e incomunicarlo en la comisaría de Delfín Gallo por cubrir la tragedia en Los Ralos es un atentado directo contra la libertad de prensa y de suma gravedad”, afirmó el parlamentario. Y agregó: "La Policía está para proteger y auxiliar en las tragedias, no para perseguir a quienes informan sobre ellas. Cuando detienen a un periodista en ejercicio de su labor, le ponen una venda en los ojos a toda la s ociedad. ¿Qué es lo que no querían que se viera?". 

Fopea repudió la retención del fotógrafo de LA GACETA por parte de la Policía de Tucumán

También subrayó que sin libertad de prensa no hay democracia posible. "No vamos a permitir que en Tucumán se instale el miedo como método para silenciar la información", sostuvo. 

"Exigimos respeto irrestricto a la Constitución y transparencia absoluta en el accionar de las fuerzas de seguridad", finalizó. 

Canelada y Cobos repudiaron la detención del fotoperiodista Matías Vieito mientras trabajaba

