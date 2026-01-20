Mastantuono renovado: nuevo look, gol en Champions e Inter de Milán en el horizonte

Más allá de su participación en los goles, Mastantuono se mostró punzante y con una confianza que no se le veía desde sus mejores tardes en el Monumental de Núñez. Probó al arco a los pocos minutos de juego y fue el eje constante de los ataques por el carril derecho. Este renacer llega en el momento justo, ya que el futbolista sabe que necesita continuidad y protagonismo para mantenerse en el radar de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo.