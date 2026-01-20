Secciones
Mastantuono renovado: nuevo look, gol en Champions e Inter de Milán en el horizonte

El joven surgido de River brilló en el inicio de la goleada de Real Madrid frente a Mónaco por la séptima fecha de la máxima competencia europea. Mientras se asienta en la "Casa Blanca", desde Italia aceleran gestiones para llevárselo. Mirá el tanto del argentino.

Hace 2 Hs

El Santiago Bernabéu fue testigo esta tarde de una versión revitalizada de Franco Mastantuono. En la goleada por 6 a 1 de Real Madrid sobre Mónaco, el volante argentino se llevó todas las miradas no solo por su despliegue futbolístico, sino también por un rotundo cambio de imagen. Con el cabello rapado y platinado, el ex River dejó atrás la irregularidad y las lesiones que habían marcado su etapa bajo el mando Xabi Alonso.

Desde el pitazo inicial, el oriundo de Azul se mostró como una de las piezas más activas en el esquema de Álvaro Arbeloa, quien le mantuvo la confianza al darle su segunda titularidad en tres partidos. El joven fue determinante para abrir la defensa de Mónaco: a los 5', encaró con decisión por la banda derecha y se asoció con Federico Valverde, quien terminó asistiendo a Kylian Mbappé para el primer tanto de la noche. 

Luego, en el amanecer del segundo tiempo, el argentino pudo anotarse en el marcador. Tras una asistencia de Vinícius, definió con un derechazo para el 3-0 parcial para el "Merengue": fue su primer gol en el certamen continental y también en el Santiago Bernabéu. 

Más allá de su participación en los goles, Mastantuono se mostró punzante y con una confianza que no se le veía desde sus mejores tardes en el Monumental de Núñez. Probó al arco a los pocos minutos de juego y fue el eje constante de los ataques por el carril derecho. Este renacer llega en el momento justo, ya que el futbolista sabe que necesita continuidad y protagonismo para mantenerse en el radar de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo.

El Inter de Milán acecha a la joya

Sin embargo, el gran rendimiento de Mastantuono en la Champions League no hace más que alimentar los rumores que llegan desde Italia. Según medios especializados, en Inter de Milán ha aumentado el interés por el volante argentino. El grupo Oaktree, propietario del club "Nerazzurro", busca futbolistas jóvenes con proyección internacional, y ante las dificultades para fichar a Nico Paz o Arda Güler, el nombre de Mastantuono se ha convertido en la prioridad absoluta para el actual líder de la Serie A.

La operación que evalúa el Inter repetiría una fórmula que ya ha dado frutos en el fútbol europeo: una transferencia que incluya una cláusula de recompra para el Real Madrid. Esta opción permitiría que el mediocampista sume en Italia los minutos que hoy le faltan para terminar de explotar, mientras que la "Casa Blanca" conservaría el control sobre su futuro. Con un Inter que domina el "Calcio" de la mano de un intratable Lautaro Martínez, la posibilidad de ver a Mastantuono mudarse al Giuseppe Meazza cobra fuerza como el próximo gran movimiento del mercado europeo.

Los otros resultados del martes de Champions

En el arranque de la séptima fecha, penúltima de la fase regular, además de la goleada de Real Madrid frente a Mónaco, se dieron los siguientes resultados:

Bodo-Glimt 3 - Manchester City 1, Inter de Milán 1 - Arsenal 3, Kairat 1 - Brujas 4, Copenhague 1 - Napoli 1, Olympiacos 2 - Bayer Leverkusen 0, Sporting Lisboa 2 - PSG 1, Tottenham 2 - Borussia Dortmund 0, y Villarreal 1 - Ajax 2.

Mañana se completará la jornada con otros nueve partidos.

