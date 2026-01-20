A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de "Los Roldán" y "Sos mi vida"

La reconocida actriz uruguaya Adela Gleijer murió a los 92 años. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia y la despidió con un sentido comunicado.
“Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas, con una extensa y valiosa trayectoria en teatro, cine y televisión. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos", expresó la entidad.
Gleijer había nacido en Montevideo el 20 de septiembre de 1933. Inició su formación actoral y dio sus primeros pasos profesionales en su ciudad natal. Su debut escénico se produjo en 1956 en el Teatro El Galpón, con la obra El centroforward murió al amanecer.
En ese ámbito conoció a Juan Manuel Tenuta, con quien compartiría su vida personal y artística. Con esa compañía integró los elencos de obras emblemáticas como El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear.
Una vida dedicada al mundo del espectáculo
Más adelante se radicó en Argentina, donde desarrolló gran parte de su carrera. Su extensa trayectoria teatral incluye títulos como Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor y Con tinta y con sangre, entre otros. Formó parte de los elencos del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes, y participó activamente en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.
En el ámbito cinematográfico, integró los elencos de películas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte, El hombre del subsuelo, Contragolpe y Clínica con música.
Su recorrido televisivo también fue significativo. Trabajó en ficciones populares y recordadas como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla.