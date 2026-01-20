A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de "Los Roldán" y "Sos mi vida"

Más adelante se radicó en Argentina, donde desarrolló gran parte de su carrera. Su extensa trayectoria teatral incluye títulos como Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor y Con tinta y con sangre, entre otros. Formó parte de los elencos del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes, y participó activamente en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.