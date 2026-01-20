Dinámica, traslado y media distancia: así juega Javier Domínguez, el nuevo motor del "Decano"

Hugo Colace tiene motivos para sonreír: Atlético Tucumán abrochó una pieza clave para terminar de armar el rompecabezas del mediocampo. Javier Domínguez ya está con el equipo y se sumará a los entrenamientos en las próximas horas para aportar soluciones inmediatas.
Domínguez es un volante central mixto, diestro, que se destaca por un importante despliegue físico; una característica que le permite recuperar en campo propio y pisar con peligro el área rival. Él mismo se definió sin rodeos como “un mediocampista con mucha dinámica”.
Por sus características, se perfila como el candidato ideal para ocupar el puesto de interior por derecha en el 4-3-3 que propone el DT. A priori, luce como el recambio más lógico y natural para la función que dejó vacante Sánchez: ofrece más recorrido e intensidad que Exequiel Ham y posee una mayor vocación de eje central que Renzo Tesuri, quien suele volcarse más a la banda.
Con su arribo, el entrenador suma una nueva carta de jerarquía a su baraja. Ahora, deberá resolver la “linda competencia” que se generará para conformar esa línea de tres volantes, donde Kevin Ortiz, Ham, Domínguez, Tesuri y Lautaro Godoy pelearán por ganarse un lugar en el once inicial.