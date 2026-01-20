Dinámica, traslado y media distancia: así juega Javier Domínguez, el nuevo motor del "Decano"

Por sus características, se perfila como el candidato ideal para ocupar el puesto de interior por derecha en el 4-3-3 que propone el DT. A priori, luce como el recambio más lógico y natural para la función que dejó vacante Sánchez: ofrece más recorrido e intensidad que Exequiel Ham y posee una mayor vocación de eje central que Renzo Tesuri, quien suele volcarse más a la banda.