“Él sabe ganar”: Rio Ferdinand salió en defensa de Lisandro Martínez y cruzó a otras leyendas del Manchester United
El histórico zaguero inglés respaldó al defensor argentino tras las críticas de Paul Scholes y Nicky Butt por su baja estatura. Destacó su mentalidad de campeón del mundo y su compromiso por recuperar el prestigio del club.
La interna en el Manchester United sumó un nuevo capítulo tras el cruce dialéctico entre Lisandro Martínez y dos de las máximas glorias de la institución, Paul Scholes y Nicky Butt. En medio de esta tensión, Rio Ferdinand decidió intervenir para poner paños fríos y, al mismo tiempo, validar la postura del defensor argentino. Ferdinand aseguró que los comentarios sobre la diferencia física entre Martínez y Erling Haaland cruzaron una línea personal innecesaria, especialmente después de que el exdefensor del Ajax demostrara su jerarquía en la reciente victoria por 2 a 0 en el derbi de Mánchester.
Para Ferdinand, la reacción desafiante de Lisandro no debe interpretarse como una búsqueda de conflicto, sino como el pedido de un futbolista de nivel mundial que exige respeto. El exreferente de los "Diablos Rojos" confesó que ha mantenido conversaciones con el argentino y que percibe en él una ambición genuina por devolverle al club su mentalidad ganadora. Según Ferdinand, ser un campeón del mundo le otorga al defensor argentino una autoridad deportiva que no puede ser ignorada bajo argumentos simplistas relacionados con su estatura.
La polémica se había originado cuando Scholes y Butt sugirieron en un pódcast que la diferencia de talla con Haaland era tal que el noruego podría "meterlo en la red". Ante esto, Martínez respondió de forma tajante, invitando a sus críticos a decirle las cosas en la cara en lugar de hacerlo frente a las cámaras de televisión. El defensor manifestó su descontento con quienes opinan públicamente pero mantienen una actitud silenciosa cuando se cruzan con los jugadores en las instalaciones del club, lo que generó un fuerte impacto en el clima del vestuario tras el triunfo ante el City.
En las últimas horas, tanto Scholes como Butt intentaron bajar el tono de la disputa, aunque con matices diferentes. Mientras el "Colorado" utilizó sus redes sociales para felicitar a "Licha" por su desempeño con un comentario irónico sobre tomar un té juntos, Butt fue más crítico con la sensibilidad del argentino. El exmediocampista defendió el carácter humorístico de sus dichos originales y sugirió que cualquier futbolista del Manchester United debe tener la madurez necesaria para convivir con las críticas mediáticas sin tomarlas como ataques personales.