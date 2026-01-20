“Él sabe ganar”: Rio Ferdinand salió en defensa de Lisandro Martínez y cruzó a otras leyendas del Manchester United

La polémica se había originado cuando Scholes y Butt sugirieron en un pódcast que la diferencia de talla con Haaland era tal que el noruego podría "meterlo en la red". Ante esto, Martínez respondió de forma tajante, invitando a sus críticos a decirle las cosas en la cara en lugar de hacerlo frente a las cámaras de televisión. El defensor manifestó su descontento con quienes opinan públicamente pero mantienen una actitud silenciosa cuando se cruzan con los jugadores en las instalaciones del club, lo que generó un fuerte impacto en el clima del vestuario tras el triunfo ante el City.