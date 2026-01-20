Vuelve el "carry trade" y gana protagonismo dentro del mercado financiero

En ese marco, volvió a tomar relevancia la comparación entre las Lecap y el plazo fijo tradicional. Las letras del Tesoro, que pagan una tasa fija capitalizable y cotizan en el mercado, ofrecen mayor flexibilidad al poder negociarse antes de su vencimiento y se orientan a horizontes de corto y mediano plazo. El plazo fijo, en cambio, garantiza desde el inicio el rendimiento final, pero exige inmovilizar el capital por 30 días y limita la liquidez, además de mostrar rendimientos que suelen quedar rezagados frente a la inflación.