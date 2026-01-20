Preocupación en el fútbol argentino: un jugador de Rosario Central será operado del corazón por una arritmia
Juan Cruz Komar será intervenido este jueves en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, luego de que los estudios médicos confirmaran un trastorno en el ritmo cardíaco. El club no informó aún los tiempos de recuperación.
Juan Cruz Komar volverá a pasar por el quirófano. Rosario Central informó que el defensor será operado del corazón tras detectársele una arritmia en una serie de estudios cardiovasculares realizados durante la pretemporada. La intervención se realizará el jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro, en la Ciudad de Buenos Aires, y el club no precisó por el momento los plazos de recuperación.
La situación no es nueva para el futbolista rosarino. En 2024, cuando estaba a punto de convertirse en refuerzo de Huracán, una revisión médica reveló el mismo problema cardíaco y frustró su pase. En aquel momento fue sometido a una ablación, inició un proceso de rehabilitación y logró regresar a la actividad profesional, manteniendo desde entonces controles de rutina.
En las últimas semanas, Komar no venía entrenándose a la par del plantel mientras se completaban los estudios médicos. Finalmente, el Departamento Médico confirmó la necesidad de una nueva intervención quirúrgica para corregir la arritmia y evaluar luego su reintegro deportivo.
Surgido en las inferiores de Boca y con debut profesional en 2014, Komar pasó por Talleres de Córdoba antes de llegar a Rosario Central en 2022. Con la camiseta “canalla” acumula 100 partidos oficiales y fue parte del plantel campeón de la Copa de la Liga 2023 y de la tabla anual 2025. En la última temporada disputó 30 encuentros.
El propio futbolista había relatado en su momento el proceso complejo que atravesó durante la frustrada transferencia a Huracán, con semanas de incertidumbre, estudios médicos y la decisión final de operarse al no poder continuar con medicación.
Ahora, el defensor afrontará una nueva etapa de recuperación con el objetivo de volver a las canchas y ponerse a disposición del equipo dirigido por Jorge Almirón, que se prepara para competir en el Torneo Apertura y en la Copa Libertadores. Central, que debutará el sábado 24 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito, aguardará la evolución médica de uno de sus referentes defensivos.