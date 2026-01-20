Preocupación en el fútbol argentino: un jugador de Rosario Central será operado del corazón por una arritmia

Ahora, el defensor afrontará una nueva etapa de recuperación con el objetivo de volver a las canchas y ponerse a disposición del equipo dirigido por Jorge Almirón, que se prepara para competir en el Torneo Apertura y en la Copa Libertadores. Central, que debutará el sábado 24 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito, aguardará la evolución médica de uno de sus referentes defensivos.