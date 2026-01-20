¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

El desafío, de ahora en más, será sostener ese rendimiento cuando los partidos empiecen a jugarse por los puntos. La intensidad, el orden en la mitad de la cancha y la amplitud ofensiva mostrada ante Mitre deberán aparecer también en contextos más exigentes, con mayor presión y menos margen de error. La incógnita pasa por saber si este amistoso fue apenas una prueba inicial dentro de la preparación o una muestra concreta del potencial que puede desarrollar el “Santo” a lo largo del torneo. En ese camino, el sábado tendrá un segundo examen frente a Güemes, nuevamente en Santiago del Estero, que servirá para seguir midiendo respuestas y confirmar si estas primeras señales pueden sostenerse en el tiempo.