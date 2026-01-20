El financiamiento para la compra de vehículos creció 46% en 2025 en el país

El mercado de créditos prendarios en Argentina cerró el año 2025 con signos positivos, consolidando un ciclo de recuperación a lo largo de los 12 meses. Según el último informe de Siomaa -empresa de información para la generación de estadísticas y análisis del mercado automotor de Argentina-, diciembre finalizó con un total de 19.368 prendas inscriptas. En el balance anual, se situó un 46,4% por encima de los niveles registrados en 2024.
Esta evolución se vio reflejada en una mayor relevancia del crédito dentro del sector: la participación de las prendas sobre el total de operaciones del mercado creció del 13,6% en 2024 al 17,2% en 2025, evidenciando una mayor utilización de las herramientas de financiación.
Dinámica de los vehículos nuevos
El segmento de unidades 0km fue el principal motor del crecimiento, acumulando un incremento anual del 71,8%. Durante diciembre, se financiaron 10.623 unidades nuevas, lo que representó el 44,1% del total de patentamientos del mes.
Al comparar este resultado con diciembre de 2024, se observa un incremento del 1,0% en la cantidad de prendas otorgadas. En términos mensuales, el indicador registró una variación del -29,0% respecto a noviembre, comportamiento que responde a la dinámica operativa habitual del cierre de año. A pesar de este ajuste estacional, el desempeño acumulado de 2025 se situó significativamente por encima del año anterior.
En cuanto a las marcas, el informe destaca niveles de penetración del financiamiento muy diversos. Fiat lideró con un 67% de sus ventas financiadas, seguida de cerca por Peugeot (65%) y Citroën (64%). En el otro extremo, marcas como Hyundai y Honda registraron niveles de financiación de solo el 10% y 15% respectivamente.
La estructura de acreedores para vehículos nuevos durante 2025 mostró un protagonismo compartido entre:
- Terminales de Ahorro: 44% de las operaciones.
- Financieras de Marca: 41% de las operaciones.
- Bancos: 13% de las operaciones.
Por su parte, el mercado de vehículos usados finalizó el año con una variación positiva acumulada del 12,7% respecto a 2024. En diciembre se registraron 8.745 prendas, lo que equivale a una participación del 5,7% sobre el total de transferencias.
En este segmento, hubo un incremento mensual del 15,6% y una baja en la variación anual de 35,0%.
A diferencia del mercado de 0km, el financiamiento de usados estuvo dominado por el sector bancario. Los Bancos captaron el 58% de las operaciones anuales, seguido por las Financieras con un 14% y las Financieras de Marca con un 12%.
Un año de mayor a menor
A pesar del crecimiento anual acumulado, el informe señala que la dinámica fue heterogénea. El año comenzó con variaciones interanuales extraordinarias cercanas al 180%, las cuales se fueron moderando gradualmente. De hecho, el mes de diciembre registró una caída del 19% respecto al mismo mes del año anterior, comportamiento que los analistas atribuyen a la dinámica operativa habitual del cierre de año.