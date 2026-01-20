El financiamiento para la compra de vehículos creció 46% en 2025 en el país

El mercado de créditos prendarios en Argentina cerró el año 2025 con signos positivos, consolidando un ciclo de recuperación a lo largo de los 12 meses. Según el último informe de Siomaa -empresa de información para la generación de estadísticas y análisis del mercado automotor de Argentina-, diciembre finalizó con un total de 19.368 prendas inscriptas. En el balance anual, se situó un 46,4% por encima de los niveles registrados en 2024.