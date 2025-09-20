Abuelazo Tucumano: "Más que nunca tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores", afirmó Chahla

El secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa, resaltó el valor del encuentro en un contexto de dificultades sociales y económicas. “En momentos difíciles en materia económica y social, donde la esperanza parece algo lejano, nuestra intendenta Rossana Chahla lo que hace es promover espacios culturales, espacios de encuentro y de disfrute para cada uno de nuestros vecinos. Es por eso que hoy el Abuelazo 2025 no solamente es un éxito sino que es un proyecto presente y para futuro porque se volverá a repetir para festejar con nuestros abuelos”, afirmó.