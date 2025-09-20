Abuelazo Tucumano: "Más que nunca tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores", afirmó Chahla

Una verdadera fiesta de la vida y la alegría se vivió en el Palacio de los Deportes, donde miles de adultos mayores participaron de la Gran Fiesta del Abuelazo Tucumano 2025, organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el marco de la Semana del Jubilado.
La intendente Rossana Chahla encabezó el encuentro en el estadio del Parque 9 de Julio, acompañada por funcionarios de su gabinete y por vecinos que concurren habitualmente a los talleres gratuitos de la Casa del Adulto Mayor, ubicada en avenida Adolfo de la Vega 505. También se sumaron al evento integrantes de distintos Centros de Jubilados y numerosos adultos mayores que asistieron de manera independiente.
“Yo estoy muy feliz de generar estos espacios para festejar la vida. Ahora más que nunca tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, y eso es lo que está haciendo este municipio, porque también un municipio se encarga de las personas”, expresó la jefa municipal.
En ese sentido, Chahla destacó el espíritu solidario que se generó durante la jornada: “Ellos se solidarizaron unos con otros, generaron contacto. La pasaron bárbaro, están encantados y yo también con ellos. Esta es la primera versión. El próximo año no se lo pierdan, porque el Abuelazo Tucumano llegó para quedarse”.
Abuelazo Tucumano
La celebración incluyó espectáculos en vivo, shows bailables, bingo, elección de Rey y Reina, sorteos, premios, propuestas deportivas y recreativas, además de un área gastronómica que acompañó a los asistentes durante toda la jornada.
El secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa, resaltó el valor del encuentro en un contexto de dificultades sociales y económicas. “En momentos difíciles en materia económica y social, donde la esperanza parece algo lejano, nuestra intendenta Rossana Chahla lo que hace es promover espacios culturales, espacios de encuentro y de disfrute para cada uno de nuestros vecinos. Es por eso que hoy el Abuelazo 2025 no solamente es un éxito sino que es un proyecto presente y para futuro porque se volverá a repetir para festejar con nuestros abuelos”, afirmó.
Además, subrayó que se trata de una política pública sostenida durante todo el año: “En la Dirección de Adulto Mayor hay más de 30 actividades para ellos, desde tejo, ajedrez hasta actividades de formación”.
En la misma línea, el director de Adulto Mayor municipal, Emiliano Ramírez, celebró la convocatoria: “El Abuelazo Tucumano 2025, para ser la primera vez, superó las expectativas” y precisó que más de 3000 adultos mayores participaron del evento. “Nuestra intendenta nos pide una ciudad inclusiva y es lo que estamos haciendo con los adultos mayores en la Dirección, también visitando más de 35 Centros de jubilados, y acá está el resultado de ese trabajo”, sostuvo.
Los asistentes valoraron la organización y destacaron la calidez del encuentro. “Primera vez que vengo a un evento así. Me gustó todo, la amabilidad de la gente, el compañerismo, no hubo ninguna clase de problema, que es lo mejor que puede suceder en una fiesta con la multitud de personas que hubo. Muy bien organizado y estuvimos bien atendidos”, comentó Inés Herrera, vecina del barrio Echeverría.