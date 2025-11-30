Secciones
SociedadActualidad

¿Qué colores debés evitar para que no te piquen los mosquitos?

Una solución descubierta fue el color, debido a que existen algunas tonalidades que tienen la capacidad de repelerlo.

¿Qué colores debés evitar para que no te piquen los mosquitos?
30 Noviembre 2025

La Universidad de Washington hizo un estudio sobre cómo los mosquitos eligen personas con más ensañamiento que a otras personas. Una solución descubierta fue el color, debido a que existen algunas tonalidades que tienen la capacidad de repelerlo.

Solución natural y económica: cómo ahuyentar mosquitos y hormigas con cáscaras de mandarinas

Solución natural y económica: cómo ahuyentar mosquitos y hormigas con cáscaras de mandarinas

Estos colores en la vestimenta influyen en la atracción de los mosquitos debido a que estos buscan patrones visuales específicos para identificar un nuevo huésped. “Los mosquitos parecen usar olores para ayudarlos a distinguir lo que está cerca, como un huésped para picar”, manifestó Jeffrey Riffell, autor principal del estudio.

Qué colores no usar para que no te piquen los mosquitos

Una investigación reciente de la Universidad de Washington, publicada en la revista Nature Communications, sugiere que la percepción visual juega un papel central en la forma en que los mosquitos localizan a sus víctimas. El estudio indica que, una vez que estos insectos detectan el dióxido de carbono (CO2) presente en el ambiente —un indicador de un posible huésped—, activan su visión y vuelan selectivamente hacia colores específicos. Los tonos que más los atraen son el rojo, el naranja, el negro y un azul verdoso conocido como cian.

En contraste con los colores que buscan, los mosquitos demuestran una clara indiferencia hacia el verde, morado, azul y blanco. Para el mosquito Aedes aegypti, el color más potente es el rojo, ya que esta tonalidad posee una de las longitudes de onda más altas en el espectro visible, estimulando fuertemente sus ojos.

 Este comportamiento confirma que la vista es un factor determinante a la hora de dirigirse a las personas para alimentarse de su sangre, lo que sugiere que evitar vestirse con colores de onda larga como el rojo podría ser una estrategia para reducir la probabilidad de ser picado.

Qué colores usar para ahuyentar a los mosquitos

El estudio también confirmó que los factores que atraen a los mosquitos son el aliento, la temperatura corporal, el sudor y el color rojo. Para evitar las picaduras y molestias es efectivo usar prendas verdes, moradas, azules o blancas, que entran dentro de la paleta de favoritos de estos insectos.

“Los mosquitos parecen usar olores para ayudarlos a distinguir lo que está cerca, como un huésped para picar”, manifestó Jeffrey Riffell, autor principal del estudio.

Y agregó: “Cuando huelen compuestos específicos, como el CO2 de nuestro aliento, ese olor estimula los ojos para buscar colores específicos y otros patrones visuales, que están asociados con un huésped potencial, y se dirigen a ellos".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Fenómenos meteorológicos intensos: alerta naranja en seis provincias y amarilla en 16

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

¿Marianela Mirra volvió a Instagram? El particular nombre que la tucumana eligió para reactivar sus redes

¿Marianela Mirra volvió a Instagram? El particular nombre que la tucumana eligió para reactivar sus redes

Aunque Ian Lucas insiste en negar un romance con Evangelina Anderson, los filmaron a los besos en un boliche porteño

Aunque Ian Lucas insiste en negar un romance con Evangelina Anderson, los filmaron a los besos en un boliche porteño

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

En una ceremonia íntima, Alperovich y Marianela Mirra dieron el “sí”

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Comentarios