¿Qué colores debés evitar para que no te piquen los mosquitos?

La Universidad de Washington hizo un estudio sobre cómo los mosquitos eligen personas con más ensañamiento que a otras personas. Una solución descubierta fue el color, debido a que existen algunas tonalidades que tienen la capacidad de repelerlo.
Estos colores en la vestimenta influyen en la atracción de los mosquitos debido a que estos buscan patrones visuales específicos para identificar un nuevo huésped. “Los mosquitos parecen usar olores para ayudarlos a distinguir lo que está cerca, como un huésped para picar”, manifestó Jeffrey Riffell, autor principal del estudio.
Qué colores no usar para que no te piquen los mosquitos
Una investigación reciente de la Universidad de Washington, publicada en la revista Nature Communications, sugiere que la percepción visual juega un papel central en la forma en que los mosquitos localizan a sus víctimas. El estudio indica que, una vez que estos insectos detectan el dióxido de carbono (CO2) presente en el ambiente —un indicador de un posible huésped—, activan su visión y vuelan selectivamente hacia colores específicos. Los tonos que más los atraen son el rojo, el naranja, el negro y un azul verdoso conocido como cian.
En contraste con los colores que buscan, los mosquitos demuestran una clara indiferencia hacia el verde, morado, azul y blanco. Para el mosquito Aedes aegypti, el color más potente es el rojo, ya que esta tonalidad posee una de las longitudes de onda más altas en el espectro visible, estimulando fuertemente sus ojos.
Este comportamiento confirma que la vista es un factor determinante a la hora de dirigirse a las personas para alimentarse de su sangre, lo que sugiere que evitar vestirse con colores de onda larga como el rojo podría ser una estrategia para reducir la probabilidad de ser picado.
Qué colores usar para ahuyentar a los mosquitos
El estudio también confirmó que los factores que atraen a los mosquitos son el aliento, la temperatura corporal, el sudor y el color rojo. Para evitar las picaduras y molestias es efectivo usar prendas verdes, moradas, azules o blancas, que entran dentro de la paleta de favoritos de estos insectos.
Y agregó: “Cuando huelen compuestos específicos, como el CO2 de nuestro aliento, ese olor estimula los ojos para buscar colores específicos y otros patrones visuales, que están asociados con un huésped potencial, y se dirigen a ellos".