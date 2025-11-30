¿Qué colores debés evitar para que no te piquen los mosquitos?

Qué colores no usar para que no te piquen los mosquitos

Una investigación reciente de la Universidad de Washington, publicada en la revista Nature Communications, sugiere que la percepción visual juega un papel central en la forma en que los mosquitos localizan a sus víctimas. El estudio indica que, una vez que estos insectos detectan el dióxido de carbono (CO2) presente en el ambiente —un indicador de un posible huésped—, activan su visión y vuelan selectivamente hacia colores específicos. Los tonos que más los atraen son el rojo, el naranja, el negro y un azul verdoso conocido como cian.