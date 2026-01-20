Secciones
La cadena de legumbres avanza en el recambio varietal y la regularización del uso de semillas

Representantes de la cadena de valor analizaron los desafíos del sector.

Legumbres.
Gustavo Frías Silva
Gustavo Frías Silva

Hace unos días se llevó a cabo una reunión con los actores de la cadena de valor de Legumbres, representados por la Camara de Legumbres de la República Argentina (Clera), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y autoridades nacionales del Inase y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante la misma, se plantearon los desafíos que presenta el sector en el camino hacia el recambio varietal progresivo, bajo el cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20247/73.

La cadena semillera de legumbres actualmente atraviesa un retraso varietal de 20 años debido a la falta de inversión. Ante este escenario, el Inase acompañará a la industria en su conjunto, mediante un proceso de regularización para potenciar la oferta genética, garantizando la rápida inscripción de nuevos cultivares que permitan incrementar el rendimiento nacional y afrontar factores de estrés biótico y abiótico. 

Este impulso busca aportar mayor competitividad al productor y calidad al producto final con el objetivo de mejorar nuestra participación en los mercados internacionales. En este sentido, se busca abastecer la demanda protegiendo la propiedad intelectual de los obtentores mediante procesos de fiscalización y control de comercio. 

El uso de semilla fiscalizada -en arveja, garbanzo- asegura el éxito del cultivo gracias a estrictos controles de calidad, sanidad y legalidad, resultando fundamental para generar las condiciones que incentiven la llegada de nuevas inversiones al sector.

