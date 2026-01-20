La cadena de legumbres avanza en el recambio varietal y la regularización del uso de semillas

La cadena semillera de legumbres actualmente atraviesa un retraso varietal de 20 años debido a la falta de inversión. Ante este escenario, el Inase acompañará a la industria en su conjunto, mediante un proceso de regularización para potenciar la oferta genética, garantizando la rápida inscripción de nuevos cultivares que permitan incrementar el rendimiento nacional y afrontar factores de estrés biótico y abiótico.