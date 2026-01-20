Secciones
En medio de su crisis en Real Madrid, un gigante de Italia quiere llevarse a Franco Mastantuono

El joven volante, que recientemente fue objeto de silbidos por parte de los hinchas en el Bernabéu, sigue en la órbita del mercado europeo.

¿SE VA? En caso de llegar a Inter, Mastantuono podría formar una sociedad con otro argentino: Lautaro Martínez
Hace 1 Hs

El futuro de Franco Mastantuono vuelve a estar en el centro de los rumores de mercado europeo. Tras un presente complicado en Real Madrid, en donde fue silbado por los hinchas en medio de un clima tenso alrededor del equipo, su nombre sigue despertando interés fuera de España. 

De acuerdo con los medios italianos, Inter de Milán incluyó al volante argentino en su lista de prioridades de cara al próximo mercado de pases. El club lombardo considera al joven ex River como una pieza con proyección para reforzar su proyecto deportivo, en particular en la zona ofensiva. 

La estrategia de Inter, impulsada por su grupo propietario, se basa en incorporar talentos jóvenes con impacto inmediato y potencial de revalorización. En ese contexto, Mastantuono aparece entre los principales candidatos, aunque todavía no se definieron las condiciones de una posible negociación. 

El énfasis en fichajes de este tipo encaja con la reciente política del club, que incluso ha valorado formatos de transferencia con cláusula de recompra, tal como ocurrió en operaciones previas con otros jugadores jóvenes europeos. 

Mastantuono, de 18 años, aterrizó en Real Madrid en 2025 tras destacarse en River, pero aún no logró consolidarse como figura indiscutida en la primera división española mientras atraviesa una etapa de adaptación. A pesar de eso, su talento sigue siendo observado por equipos de alto perfil en el viejo continente. 

