Mejores ciudades para vivir 2025 según la UBA: ¿dónde quedó San Miguel de Tucumán?

Más allá de las subjetividades, las afirmaciones de los discursos de los dirigentes de turno o las comparativas a medias, eran necesarios datos basados en mediciones, criterios homogéneos y chequeables que pudieran dictar cómo se gestionaban los grandes conglomerados urbanos y qué tan positivas eran las proyecciones a futuro. Así fue que la Universidad de Buenos Aires tomó la posta y elaboró, por segundo año consecutivo, el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades donde se definen, de las grandes urbes, el ranking de las mejores para vivir.