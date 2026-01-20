Secciones
Mejores ciudades para vivir 2025 según la UBA: ¿dónde quedó San Miguel de Tucumán?

El último Índice de Gestión Estratégica reveló que una ciudad tucumana se encuentra entre las primeras cinco ciudades más destacadas.

Más allá de las subjetividades, las afirmaciones de los discursos de los dirigentes de turno o las comparativas a medias, eran necesarios datos basados en mediciones, criterios homogéneos y chequeables que pudieran dictar cómo se gestionaban los grandes conglomerados urbanos y qué tan positivas eran las proyecciones a futuro. Así fue que la Universidad de Buenos Aires tomó la posta y elaboró, por segundo año consecutivo, el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades donde se definen, de las grandes urbes, el ranking de las mejores para vivir.

El último informe de diagnóstico elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA recogió, entre las 10 principales localidades de la Argentina, cómo era el desempeño de las mismas en cinco criterios de evaluación clave y cuáles de ellas cumplían de manera más satisfactoria aquellas dimensiones. Se analizaron las administraciones en cuanto a lo política/institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente e infraestructura, y se definió el ranking de las mismas.

Las ciudades evaluadas: ocho de 10 son capitales

La UBA tomó en cuenta a los 10 conglomerados urbanos más importantes de la Argentina, donde se evaluó a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan, Resistencia y Mar del Plata. “En total, se relevaron 159 indicadores agrupados en 31 variables, y les dimos una escala de evaluación de 0 a 5 puntos”, le contó al medio Perfil el doctor Omar Quiroga, actual secretario de Relaciones Institucionales en la FCE de la UBA y director del Centro de Ciudades Inteligentes Económicas que elaboró el estudio.

Quiroga explicó el sistema de puntaje: “0 es cuando no toman ni en cuenta la cuestión; 1 es cuando lo estás haciendo en forma insuficiente; 2 están haciendo algo, pero no tan bien como deberías; 3 cuando lo hacés bien y 4 muy bien. Y si califican con un 5, es que cumplen estándares internacionales”.

San Miguel de Tucumán en el cuarto puesto

Así fue que en los resultados, Buenos Aires volvió a encabezar el ranking global, con 3,65 puntos; seguida por Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25). San Miguel de Tucumán fue la ciudad de nuestra provincia que ocupó el cuarto puesto, con un puntaje de 3,17, seguido por Rosario, con 3,16; San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98; Salta, 2,85; Mar del Plata 2,74 y Resistencia con 2,54.

De acuerdo con el informe, San Miguel de Tucumán destaca con un marcado crecimiento en sus niveles de desarrollo estratégico sustentado en una fuerte evolución en la dimensión político institucional. Apalancada en la aplicación y seguimiento de un Plan Estratégico y ordenamiento institucional, potenció las restantes dimensiones, fundamentalmente lo atinente a lo ambiental y al desarrollo tecnológico apuntado en la atención del vecino.

