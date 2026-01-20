Hito arqueológico: descubren la mítica Basílica de Vitruvio, la obra que inspiró el canon de Leonardo da Vinci

Trascendencia histórica y retos futuros

La máxima autoridad cultural italiana calificó la investigación como el equivalente al Tutankamón del siglo veintiuno. Este hito estratégico concluye una búsqueda de quinientos años sobre el paradero del edificio fantasma más codiciado de la antigüedad. El hallazgo valida finalmente a Marco Vitruvio Polión como un constructor práctico y deja atrás su imagen de simple teórico.