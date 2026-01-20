Secciones
Hito arqueológico: descubren la mítica Basílica de Vitruvio, la obra que inspiró el canon de Leonardo da Vinci

El descubrimiento representa un hito fundamental para la arqueología mundial

Hombre Vitruvio de Leonardo Da Vinci
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La ciudad italiana de Fano presenció el hallazgo histórico de la mítica Basílica de Vitruvio, una edificación que permaneció oculta durante dos milenios. El descubrimiento representa un hito fundamental para la arqueología mundial, debido a que es la única obra cuya autoría reclamó personalmente el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión en sus escritos.

Este templo sirvió como base teórica para que el célebre artista renacentista Leonardo da Vinci creara el dibujo del Hombre de Vitruvio. Los principios de simetría y armonía detallados por el antiguo ingeniero guiaron la visión del genio florentino hacia la búsqueda de las proporciones humanas ideales.

¿Cuáles fueron las condiciones del hallazgo arquitectonico?

Excavaciones realizadas bajo la Plaza Andrea Costa revelaron estructuras monumentales compuestas por columnas de gran escala y pavimentos revestidos con mármol verde. Los muros desenterrados mantienen una altura cercana a los dos metros, poseyendo además un grosor considerable de ciento cincuenta centímetros. Estos elementos constructivos coinciden con precisión milimétrica respecto a las especificaciones técnicas consignadas dentro del tratado De architectura.

El experto Paolo Clini verificó que el diámetro de la pieza cilíndrica equivale exactamente a cinco pies romanos, tal como indicaba el autor original. Por su parte, el arqueólogo Gabriele Baldelli identificó contrafuertes cuadrangulares distintivos que certifican la autenticidad del sitio sagrado. El alcalde Luca Serfilippi presentó formalmente este avance científico en compañía del ministro de Cultura Alessandro Giuli.

Trascendencia histórica y retos futuros

La máxima autoridad cultural italiana calificó la investigación como el equivalente al Tutankamón del siglo veintiuno. Este hito estratégico concluye una búsqueda de quinientos años sobre el paradero del edificio fantasma más codiciado de la antigüedad. El hallazgo valida finalmente a Marco Vitruvio Polión como un constructor práctico y deja atrás su imagen de simple teórico. 

Las tareas de restauración contaron inicialmente con financiamiento proveniente del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. El presidente regional Francesco Acquaroli comprometió esfuerzos para proteger el yacimiento mediante la obtención de nuevos recursos económicos.

