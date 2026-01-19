Pese al triunfo ante Talleres, en Tucumán Central nadie se relaja
Luego de la victoria de los de Villa Alem por 2 a 0 en la ida de la final Norte del Regional Amateur, los protagonistas del "Rojo" advirtieron que solo está hecha la mitad del trabajo. Por su lado, el DT de los jujeños fue crítico con su equipo pero aseguró que van a ganar la serie.
Tras el pitazo final, la gente que había llenado el estadio estaba exultante. Pero mientras los chicos se acercaban al vestuario para pedir camisetas y fotos, y la música en los autos y las bocinas de las motos comenzaban a sonar, en el vestuario de Tucumán Central la postal era de mesura. Aunque había sonrisas, la sensación general era la de un equipo que sabe que dio sólo el primer paso, y que es consciente de que el domingo lo espera una durísima lucha si quiere llegar a la final por el ascenso. “Cuando definís de visitante, sabés que vas a tener muchas cosas en contra. Tenemos que estar preparados para eso. Con nuestras armas, nuestro equipo y nuestros soldados, vamos a ir directamente a la guerra”, anticipó Bruno Medina, autor del primer gol.
Con la misma precaución de cara a la vuelta se mostró Franco Barrera, figura clave en la última línea. “No nos podemos dormir porque allá se nos van a venir encima”, advirtió.
Aunque todos coinciden en que aún no hay nada para festejar, sí valoran lo logrado hasta aquí; no sólo por el equipo, sino por un plantel que ya se acostumbró a jugar y a ganar finales. “Acá todos somos fundamentales; los titulares, los suplentes y hasta los que quedan fuera del banco” reconoció Barrera. Y eso quedó demostrado en el segundo gol.
Damián Ovejero, que había ingresado unos minutos antes de convertir, también hizo hincapié en el aporte que hace cada uno, más allá de la cantidad de minutos que le toque jugar. “Es muy importante el grupo, no podríamos competir si no estuviéramos tan unidos”, señaló. “Me había perdido la final de la Liga por lesión; por suerte hoy tuve revancha en otro partido decisivo”, dijo.
El apoyo de la hinchada fue el otro puntal en el que se apoyó la victoria. Ver el estadio con un marco imponente ambos días, a pesar de las dificultades climáticas del domingo y las obligaciones laborales del lunes, deja en claro la ilusión que despierta este presente en Villa Alem. Y eso no pasó desapercibido para los jugadores. “Fueron dos tardes hermosas. Jugar a cancha llena te motiva mucho más. Si tenés que trabar con la cabeza o hacer cualquier cosa, lo vas a hacer”, aseguró el artífice del segundo tanto.
El análisis de los DT
Del otro lado de la línea de cal, las conclusiones fueron desiguales. Por el lado tucumano, Walter Arrieta se fue conforme, aunque con la espina de no haber estirado la ventaja. Para el director técnico del “Rojo”, el 1-0 hubiera sido un castigo. “No podíamos ir allá con ese resultado. Nunca nos conformamos y por eso lo buscamos hasta el último minuto”, indicó. “El plan en Perico será distinto. Trataremos de aprovechar los espacios que puedan dejar por estar obligados a buscar el partido”, añadió. Y sobre el clima, dijo que la lluvia fue perjudicial para su equipo. “Tenemos mejor juego; si había sol iba a ser favorable para nosotros. Pero este equipo sabe adaptarse a todo, los chicos saben cuándo tienen que jugar por abajo y cuándo la tienen que tirar lejos e ir a buscar la segunda pelota”, remarcó.
Por el contrario, Nazareno Godoy, entrenador de la visita, sostuvo que la diferencia fue injusta y que las condiciones meteorológicas claramente favorecieron a los de Villa Alem. “El juego de ellos es sólo tirar pelotazos a los tres delanteros; así vinieron los goles. El 2-0 es una diferencia demasiado grande para lo que se vio en el juego”, analizó. “El partido fue muy raro. No habíamos jugado en un campo en estas condiciones en todo el torneo, nos costó adaptarnos”, agregó. Igualmente, el ex DT de San Jorge fue crítico con su equipo. “Perder la marca en una pelota parada a poco tiempo del final es un error garrafal de parte nuestra”, admitió.
Sin embargo, Godoy no baja los brazos y mantiene la confianza de cara a la revancha en Jujuy. “En nuestro estadio somos muy fuertes. Tenemos muchas herramientas y gente que ha jugado varias finales. Vamos a tirar toda la carne al asador”, afirmó. Y al ser consultado sobre si habrá práctica de penales, respondió tajante. “Con Monterrico Sur perdimos la ida y no practicamos. Contra Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro definimos de visitante y tampoco. Ahora vamos a seguir con el mismo plan. La serie la vamos a ganar sin tener que llegar a eso”, cerró.
La final tuvo su primer round y Tucumán Central golpeó primero. El domingo, en Perico, el “Rojo” deberá defender esa ventaja para poder seguir soñando.