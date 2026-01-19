Pese al triunfo ante Talleres, en Tucumán Central nadie se relaja

Tras el pitazo final, la gente que había llenado el estadio estaba exultante. Pero mientras los chicos se acercaban al vestuario para pedir camisetas y fotos, y la música en los autos y las bocinas de las motos comenzaban a sonar, en el vestuario de Tucumán Central la postal era de mesura. Aunque había sonrisas, la sensación general era la de un equipo que sabe que dio sólo el primer paso, y que es consciente de que el domingo lo espera una durísima lucha si quiere llegar a la final por el ascenso. “Cuando definís de visitante, sabés que vas a tener muchas cosas en contra. Tenemos que estar preparados para eso. Con nuestras armas, nuestro equipo y nuestros soldados, vamos a ir directamente a la guerra”, anticipó Bruno Medina, autor del primer gol.