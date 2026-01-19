A fuego lento: así construyó Tucumán Central su triunfo ante Talleres de Perico tras el diluvio

Faltando 15 minutos, el DT movió el banco con una lectura perfecta del desenlace. Ingresaron Carlos Juárez y Damián Ovejero, dos nombres que terminarían siendo determinantes. El ex Graneros se paró de enganche para manejar la pelota parada y así el “Rojo” lo fue llevando contra su arco al “Expreso”. Y en la última jugada del partido, la estrategia dio sus frutos. Un centro quirúrgico de tiro libre de Juárez encontró la cabeza de Ovejero, que se elevó más que todos y clavó el 2-0 que desató la locura absoluta en Villa Alem.