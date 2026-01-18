Tucumán Central ganaba la primera final, pero la lluvia obligó a suspender el partido
Gracias a un tanto de Bruno Medina, el "Rojo" se imponía 1-0 al cabo de los primeros 45 minutos. Sin embargo, la intensa lluvia dejó el campo de juego intransitable y la terna arbitral decidió postergar el desenlace para mañana a las 17.
Tucumán Central y Talleres de Perico deberán esperar para definir su suerte en el primer “chico”. Tras 45 minutos de fútbol pasado por agua, en los que el “Rojo” había logrado imponerse 1-0 con un tanto de Bruno Medina, la terna arbitral decidió suspender el partido de ida de la final de la Región Norte del Federal Amateur.
La lluvia se hizo presente desde la previa, pero ni siquiera los desesperanzadores pronósticos privaron al estadio de Villa Alem de recibir una cantidad de público considerable en esta instancia decisiva. Cubiertos con paraguas, pilotos o plásticos, los hinchas colmaron los alrededores entre bengalas, música y redoblantes. A pesar del agua, el clima en las tribunas era espectacular.
Desde la otra cabecera no se quedaron atrás. Cerca de 250 “allegados” viajaron desde Perico para alentar a su equipo, tras una travesía de casi cinco horas hasta la capital tucumana.
Cuando el árbitro Aníbal Alfano dio el pitazo inicial, el agua ya era la gran protagonista. Sin embargo, el campo de juego parecía responder bien. La cancha estaba rápida, sí, pero aún se podía jugar. Incluso en esos primeros minutos el trámite fue intenso y exigente. El “Expreso”, gran candidato a quedarse con el título de la región, salió a buscar el resultado y el duelo rápidamente se tornó de ida y vuelta, porque los tucumanos tampoco iban a dar el brazo a torcer.
Con el correr del reloj, el terreno empezó a sufrir las consecuencias. Se formaron grandes charcos en la mitad de la cancha y, sobre todo, en las áreas defendidas por Daniel Moyano y Pablo Fernández. La pelota cada vez rodaba menos y las imprecisiones aumentaban: si antes el balón picaba y salía despedido, ahora se quedaba clavado en el césped. Se metía más de lo que se jugaba.
En medio de ese frenesí climático, Tucumán Central logró imponer condiciones. No tanto desde la claridad del juego, pero sí desde lo territorial, sumando gente en campo rival. Diego Velárdez había avisado minutos antes -con un gran cabezazo que exigió una volada espectacular de Fernández-, pero fue Medina quien rompió el cero. Tras un gran desborde de Nelson Martínez Llanos, a fuerza de habilidad, potencia y corazón, el delantero conectó de cabeza en el área chica y se metió al arco con pelota y todo. Así, el goleador del Anual liguista volvió a aparecer en instancias claves del Regional, como ya lo había hecho ante San Pablo en cuartos y Boroquímica en semifinales.
El espectáculo se fue desdibujando mientras el primer tiempo se acercaba a su fin, con el campo de juego progresivamente más anegado. El volumen de agua alcanzó su punto máximo durante el descanso: ahí sí la lluvia pasó a ser torrencial. Los hinchas buscaron refugio y el temor a la suspensión se transformó en certeza.
Cumplidos los 15 minutos del entretiempo, la terna arbitral salió a evaluar el campo junto a los capitanes. Tras probar en las áreas y constatar que la pelota no picaba en absoluto, y que las líneas ya no eran visibles, oficializaron la suspensión con el consenso de los representantes de ambos clubes.
Minutos después, el Consejo Federal de la AFA confirmó que el partido se reanudará mañana a las 17. Tucumán Central ya dio el primer golpe, pero en esta final pasada por agua, todavía queda todo un tiempo por jugarse.