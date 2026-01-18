Tucumán Central ganaba la primera final, pero la lluvia obligó a suspender el partido

En medio de ese frenesí climático, Tucumán Central logró imponer condiciones. No tanto desde la claridad del juego, pero sí desde lo territorial, sumando gente en campo rival. Diego Velárdez había avisado minutos antes -con un gran cabezazo que exigió una volada espectacular de Fernández-, pero fue Medina quien rompió el cero. Tras un gran desborde de Nelson Martínez Llanos, a fuerza de habilidad, potencia y corazón, el delantero conectó de cabeza en el área chica y se metió al arco con pelota y todo. Así, el goleador del Anual liguista volvió a aparecer en instancias claves del Regional, como ya lo había hecho ante San Pablo en cuartos y Boroquímica en semifinales.