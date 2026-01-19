La Libertad Avanza pidió explicaciones al Gobierno provincial por los fondos del Plan Pre Lluvia tras las inundaciones

El espacio político, conducido en la provincia por Lisandro Catalán, y que cuenta con tres diputados nacionales por Tucumán —Federico Pelli, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo— señaló que respeta profundamente el dolor de los damnificados y aclaró que su postura no busca hacer política de una situación trágica. No obstante, advirtió una fuerte preocupación por la reiteración de episodios que, según sostuvieron, eran previsibles y evitables.