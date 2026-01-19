Secciones
La Libertad Avanza pidió explicaciones al Gobierno provincial por los fondos del Plan Pre Lluvia tras las inundaciones

El espacio libertario expresó su solidaridad con las familias afectadas por las lluvias en Tucumán y reclamó transparencia sobre el destino de los recursos destinados a obras de prevención.

Hace 11 Min

La Libertad Avanza Tucumán emitió un comunicado oficial en el que manifestó su solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones registradas en distintos puntos de la provincia tras las lluvias de las últimas horas, y al mismo tiempo exigió explicaciones al Gobierno provincial por el uso de los fondos asignados al denominado Plan Pre Lluvia.

El espacio político, conducido en la provincia por Lisandro Catalán, y que cuenta con tres diputados nacionales por Tucumán —Federico Pelli, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo— señaló que respeta profundamente el dolor de los damnificados y aclaró que su postura no busca hacer política de una situación trágica. No obstante, advirtió una fuerte preocupación por la reiteración de episodios que, según sostuvieron, eran previsibles y evitables.

En ese sentido, desde La Libertad Avanza cuestionaron el destino de los recursos girados a municipios y comunas para tareas de prevención, mantenimiento de desagües y obras de infraestructura destinadas a mitigar anegamientos e inundaciones. “Resulta imposible no preguntarse qué se hizo con los fondos del denominado Plan Pre Lluvia”, expresaron en el comunicado.

El documento también advierte sobre barrios anegados, familias que lo perdieron todo y una infraestructura colapsada, y remarca que, pese a los anuncios oficiales y a la existencia de recursos presupuestados, la provincia vuelve a enfrentar las mismas consecuencias cada vez que se registran lluvias intensas.

Asimismo, el espacio libertario subrayó que, aunque actualmente no cuenta con representación en los poderes del Estado provincial, ello no impedirá que continúen reclamando transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades políticas. “Los tucumanos merecen saber cómo se administraron esos fondos, qué obras se realizaron y por qué la historia se repite”, afirmaron.

Finalmente, La Libertad Avanza Tucumán sostuvo que gobernar implica prever, planificar y dar respuestas concretas, y advirtió que el sufrimiento de los tucumanos no puede seguir siendo el costo de la ineficiencia del Estado provincial frente a fenómenos climáticos recurrentes.

Comentarios