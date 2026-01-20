Trauma y memoria: cuando el infierno no termina al salir

Un gran psiquiatra del siglo XX, Elvin Semrad, fue uno de los primeros en señalarlo con claridad: la mayor fuente de nuestro propio sufrimiento son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Dicho de otro modo, el sufrimiento no proviene tanto de la realidad en sí, sino del esfuerzo psíquico que realizamos para no verla. Ese trabajo constante de negar la experiencia traumática, de reprimir el conflicto y negociar con la verdad interior, tiene un costo.