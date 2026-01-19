Temporal en Tucumán: la Policía Lacustre rescató a dos adolescentes varados por la crecida

Al arribar al lugar, los agentes constataron que los jóvenes se encontraban sobre un islote, rodeados por el agua, con el caudal en constante aumento. Ante esta situación, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó el uso de dos embarcaciones y elementos de seguridad náutica, lo que permitió ingresar rápidamente al afluente y concretar el rescate sin inconvenientes.