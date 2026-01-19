Secciones
Seguridad

Temporal en Tucumán: la Policía Lacustre rescató a dos adolescentes varados por la crecida

Este lunes, personal de la División Policía Lacustre del Destacamento El Cadillal rescató a dos hermanos de 14 y 17 años que se encontraban varados en el Río Salí, en la localidad de García Fernández. Dos hermanos de 14 y 17 años quedaron atrapados en un islote a la altura de García Fernández. Ante el aumento del caudal, los efectivos emplearon embarcaciones y equipos especiales para ponerlos a salvo y trasladarlos a un hospital.

Temporal en Tucumán: la Policía Lacustre rescató a dos adolescentes varados por la crecida
Hace 43 Min

Personal de la División Policía Lacustre, dependiente del Destacamento El Cadillal, rescató este lunes por la mañana a dos adolescentes de 14 y 17 años que habían quedado varados en el Río Salí, en la localidad de García Fernández, como consecuencia de la crecida del caudal, tras las lluvias en Tucumán.

El hecho ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando los efectivos fueron alertados sobre la presencia de los menores atrapados en el río, a la altura de la ruta provincial N.° 321, en el tramo comprendido entre la ruta provincial N.° 306 y la ruta nacional N.° 157.

Al arribar al lugar, los agentes constataron que los jóvenes se encontraban sobre un islote, rodeados por el agua, con el caudal en constante aumento. Ante esta situación, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó el uso de dos embarcaciones y elementos de seguridad náutica, lo que permitió ingresar rápidamente al afluente y concretar el rescate sin inconvenientes.

Una vez puestos a salvo, los adolescentes fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de El Bracho, donde recibieron una evaluación médica para constatar su estado de salud.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a la precaución, especialmente en el actual contexto de lluvias y crecidas de ríos y canales en distintos puntos de la provincia, y recomendaron evitar ingresar a cauces o zonas ribereñas ante la posibilidad de crecidas repentinas.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un joven fue rescatado por la Policía Lacustre en Aguas Chiquitas

Un joven fue rescatado por la Policía Lacustre en Aguas Chiquitas

Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias
3

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”
4

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas
5

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
6

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Más Noticias
Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

Así fue el operativo de máxima seguridad para trasladar a Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez

La abogada e influencer retenida en Brasil por un episodio de racismo será recibida en el consulado argentino

La abogada e influencer retenida en Brasil por un episodio de racismo será recibida en el consulado argentino

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Comentarios