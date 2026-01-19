Temporal en Tucumán: la Policía Lacustre rescató a dos adolescentes varados por la crecida
Este lunes, personal de la División Policía Lacustre del Destacamento El Cadillal rescató a dos hermanos de 14 y 17 años que se encontraban varados en el Río Salí, en la localidad de García Fernández. Dos hermanos de 14 y 17 años quedaron atrapados en un islote a la altura de García Fernández. Ante el aumento del caudal, los efectivos emplearon embarcaciones y equipos especiales para ponerlos a salvo y trasladarlos a un hospital.
Personal de la División Policía Lacustre, dependiente del Destacamento El Cadillal, rescató este lunes por la mañana a dos adolescentes de 14 y 17 años que habían quedado varados en el Río Salí, en la localidad de García Fernández, como consecuencia de la crecida del caudal, tras las lluvias en Tucumán.
El hecho ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando los efectivos fueron alertados sobre la presencia de los menores atrapados en el río, a la altura de la ruta provincial N.° 321, en el tramo comprendido entre la ruta provincial N.° 306 y la ruta nacional N.° 157.
Al arribar al lugar, los agentes constataron que los jóvenes se encontraban sobre un islote, rodeados por el agua, con el caudal en constante aumento. Ante esta situación, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó el uso de dos embarcaciones y elementos de seguridad náutica, lo que permitió ingresar rápidamente al afluente y concretar el rescate sin inconvenientes.
Una vez puestos a salvo, los adolescentes fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de El Bracho, donde recibieron una evaluación médica para constatar su estado de salud.
Desde las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a la precaución, especialmente en el actual contexto de lluvias y crecidas de ríos y canales en distintos puntos de la provincia, y recomendaron evitar ingresar a cauces o zonas ribereñas ante la posibilidad de crecidas repentinas.