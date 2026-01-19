Secciones
¡Atención! Rentas extendió hasta el 30 de enero el plazo para el Pago Total Anual 2026

El beneficio alcanza a los impuestos Inmobiliario, Automotores y Rodados, y al CISI - Comunas Rurales.

Hace 1 Hs

La Dirección General de Rentas de la Provincia informó este lunes que se extendió hasta el 30 de enero del pago total anual anticipado del período fiscal 2026. Este régimen contempla un descuento del 20% en el Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto a los Automotores y Rodados, e incluye además las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI) – Comunas Rurales.

Las boletas de pago ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la entidad: www.rentastucuman.gob.ar, desde donde pueden ser impresas para su posterior pago en las bocas de cobranza habilitadas.

Carina Alejandra Martín, del Departamento de Recaudación de Rentas dijo que "la DGR continúa ampliando y fortaleciendo las alternativas de pago digital para que los contribuyentes puedan cumplir de manera ágil y segura”.

Desde el organismo se destaca que quienes opten por el pago total anual quedarán liberados de eventuales diferencias de impuesto que pudieran generarse durante el transcurso del año 2026.

Pagos con tarjeta de crédito

Se recuerda que se encuentra vigente el servicio de pago con tarjetas de crédito para la cancelación de las cuotas del Impuesto Inmobiliario, del Impuesto a los Automotores y Rodados y de las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI – Comunas Rurales).

Para utilizar esta modalidad, los contribuyentes deben ingresar a la página web del organismo y, una vez generadas las boletas, seleccionar la opción “Click de Pago-Tarjetas de Crédito”.

Pagos sin boleta

También es posible efectuar el pago de los Impuestos Inmobiliario y Automotor sin contar con la boleta impresa. Para ello, los contribuyentes pueden concurrir a las bocas de cobro de Rapipago o PagoFácil, indicando el número de padrón o patente y la cuota que desean abonar.

