¡Atención! Rentas extendió hasta el 30 de enero el plazo para el Pago Total Anual 2026

La Dirección General de Rentas de la Provincia informó este lunes que se extendió hasta el 30 de enero del pago total anual anticipado del período fiscal 2026. Este régimen contempla un descuento del 20% en el Impuesto Inmobiliario y en el Impuesto a los Automotores y Rodados, e incluye además las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI) – Comunas Rurales.