Temporal en Tucumán: "Hasta este momento no tenemos ningún evacuado, eso es muy importante"

Tras las intensas tormentas que afectaron a distintos puntos de Tucumán durante el fin de semana, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó este lunes una reunión de gabinete en Casa de Gobierno para coordinar acciones y evaluar el impacto del temporal. Las autoridades confirmaron que hasta el momento no se registraron evacuados, uno de los datos centrales del relevamiento oficial.