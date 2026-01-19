Temporal en Tucumán: "Hasta este momento no tenemos ningún evacuado, eso es muy importante"

Tras las intensas tormentas que afectaron a distintos puntos de Tucumán durante el fin de semana, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó este lunes una reunión de gabinete en Casa de Gobierno para coordinar acciones y evaluar el impacto del temporal. Las autoridades confirmaron que hasta el momento no se registraron evacuados, uno de los datos centrales del relevamiento oficial.
Del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, además de secretarios de Estado y funcionarios de distintas áreas.
Monitoreo permanente y asistencia en el interior
Luego de la reunión, Masso explicó que el trabajo interministerial se mantiene activo desde el inicio de la emergencia climática. “Ha sido una reunión para seguir coordinando el trabajo de los distintos ministerios y reparticiones ante la emergencia climática, que ya lleva prácticamente más de doce días en la provincia”, señaló.
El ministro destacó especialmente que no hubo evacuaciones, pese a la magnitud de las lluvias. “Hasta este momento no tenemos ningún evacuado, que es muy importante, y estamos trabajando minuto a minuto, controlando sobre todo el cauce de los ríos y asistiendo cuando el tiempo nos va dando tregua”, afirmó.
En cuanto a la asistencia territorial, Masso detalló que ya concluyeron los operativos en Las Talitas y Tafí Viejo, mientras que este lunes se desplegaron acciones en La Cocha. También se realizaron intervenciones durante el fin de semana en Graneros.
Zonas más afectadas y estado de los canales
Según el informe oficial, las zonas sur y este de la provincia fueron las más comprometidas por las precipitaciones. No obstante, el funcionamiento de la infraestructura hídrica permitió evitar mayores inconvenientes en áreas urbanas.
“Los canales funcionaron muy bien en la capital, tanto el canal norte como el canal sur, lo que evitó anegamientos y evacuados”, remarcó Masso.
Rutas afectadas y trabajos de despeje
Por su parte, el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, brindó precisiones sobre el estado de las rutas provinciales, especialmente en sectores de montaña. Indicó que se registraron complicaciones en la ruta 307 (Tafí del Valle) y en la ruta 338 (San Javier), debido a deslizamientos y acumulación de material por las lluvias.
“Se continúa trabajando junto a Vialidad Provincial y el Ministerio de Obras Públicas para despejar los caminos, siempre que las condiciones del terreno lo permitan”, explicó Imbert. Además, señaló que no hay alertas meteorológicas para los próximos días, aunque se mantiene el monitoreo constante.
Sin evacuados y con coordinación activa
Finalmente, las autoridades destacaron que, pese a la intensidad del fenómeno climático, no se produjeron evacuaciones masivas y se sostuvo una coordinación permanente entre los organismos provinciales para dar respuesta a la emergencia y prevenir mayores daños.